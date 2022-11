Smart #3, le prime immagini del SUV coupé (più grosso di Smart #1)

Dimensioni maggiori di "Hashtag One", tempi di uscita ancora ignoti (2024?). Né è del tutto certo che Smart #3 arrivi anche in Europa

Non c'è #1 senza #3, manca un tassello ma verrà da sé. Il rilancio di Smart come marchio auto con ambizioni e portafoglio prodotti assai maggiori rispetto al modello di business originale parte da un crossover full electric e prosegue con il SUV coupé. Già lo sospettavamo, viste anche le foto spia scattate in primavera. Ora, tuttavia, le nuove immagini che giungono da ''mamma Cina'' - un estratto di un dossier sottoposto al Ministero dell'Industria e della Tecnologia cinese - fugano ogni dubbio. Smart #3 è in arrivo, dove e quando, ancora non si sa, è un po' presto.

STILNOVO Del secondo modello Smart del nuovo corso Daimler-Geely, in fase di omologazione sarebbero sia la versione standard, sia la variante ad alte prestazioni Brabus. Per il design di Smart #3, dalle dimensioni maggiori rispetto a Smart #1 (si parla di una lunghezza attorno ai 4 metri e 40), viene adottata una delicata evoluzione del nuovo linguaggio stilistico sviluppato da Gorden Wagener. Ciò include la configurazione dei fari anteriori e della barra di illuminazione posteriore a tutta larghezza, inoltre delle superfici liscie e del montante posteriore inclinato. Non mancherà un alto grado di personalizzazione per i cerchi in lega e per il tetto con tinta a contrasto.

VEDI ANCHE

POWERTRAIN Ancora provvisorie, le specifiche tecniche parlano di due versioni di motore, una da 156 CV e un'altra da 272 CV, quest'ultima quasi certamente la stessa unità utilizzato sulla #1. Nessuna capacità della batteria è invece ancora stata delineata: probabile ammonti sempre a 66 kWh, come per il SUV elettrico già in vendita in Italia. Presto percorreranno la Via della Seta informazioni più precise. Compresi i tempi di uscita (2024?) e l'eventuale commercializzione anche in Europa (da non dare ancora per scontata).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/11/2022