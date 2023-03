Smart #1: il SUV elettrico inaugura un nuovo modello di vendita

Per il lancio in Italia del SUV compatto elettrico Smart #1 (qui la nostra prova), nato dalla joint venture tra Mercedes-Benz AG e il Gruppo Geely, nasce anche un nuovo modello di vendita in cui la concessionaria diventa agenzia. Che cosa significa? Che cosa cambia per il cliente?

I VANTAGGI PER IL CLIENTE La prima e più importante differenza è che la vendita diventa diretta e non più mediata dalla concessionaria. In questo modo il cliente ha la garanzia di trovere le medesime offerte e prezzi su tutto il territorio nazionale, eliminando le disparità di trattamento tra un concessionario e l'altro. Altro vantaggio è la certezza sulla data di consegna dell'auto. Per garantire ciò, il nuovo modello prevede una gamma razionalizzata con 32 tipologie di vettura disponibili in stock, così da evitare l'inconveniente delle auto ordinate che non arrivano mai: un problema molto sentito di questi tempi. Nulla cambia per l'assistenza, che sarà gestita all'interno delle concessionarie Mercedes selezionate, con una formula di garanzia che copre per tre anni anche i materiali di consumo.

Con Smart #1 elettrica il concessionario diventa agenzia

COME FUNZIONA Da un lato, l'esperienza d'acquisto può cominciare online, dove il cliente ha la possibilità di arrivare fino all'acquisto dell'auto (che ritirerà poi, eventualmente, presso l'agenzia scelta), e di gestire e comprare tutti i servizi e gli accessori che girano attorno all'uso di un'auto elettrica; dalla wallbox firmata ABB per la ricarica rapida domestica alle estensioni di garanzia, fino alle opzioni di noleggio. Dall'altro, l'agenzia continua a offrire la possibilità di vedere e toccare l'auto dal vivo, di effettuare test drive e gestire eventuali permute. Oltre, naturalmente, a essere il punto di riferimento dove ritirare la nuova auto. ''Il cliente non si accorgerà della differenza'', dice Francesco Bonera dell'omonima concessionaria di Brescia: sede del primo shop-in-shop Smart sul territorio italiano. Infatti in agenzia non mancheranno gli ''smart expert'', assistenti in carne e ossa pronti ad accompagnare gli acquirenti in tutte le fasi del processo di acquisto.

CAMBIA IL RUOLO DELLE CONCESSIONARIE “Il modello di vendita con cui la nuova generazione smart debutta sul mercato è una vera innovazione per il comparto automobilistico”, dice Francesco Bonera, che è anche vice presidente dell’associazione europea degli agenti Smart e presidente dell'associazione italiana agenti Smart. “Potremmo concentrare le risorse sulle componenti dove la nostra capacità imprenditoriale tradizionalmente ha saputo dare il meglio: assistenza ai clienti nel processo di acquisto e riacquisto del loro usato in permuta, oltre alle consuete attività manutentive delle autovetture”.

Smart #1 elettrica inaugura un nuovo modello di vendita

L'IDEA DI SMART “Il retail fisico rappresenta un elemento strategico della customer journey, e una delle caratteristiche essenziali e distintive del posizionamento di un marchio premium”, dice Lucio Tropea, CEO di Smart Italia srl. ''Ci permette, infatti, di assicurare ai nostri clienti servizi ed esperienze di marca personalizzati, oltre ad un canale fisico riconoscibile e controllato che interagisce con il mondo digitale, generando valore per i nostri clienti. E tutto questo è oggi possibile grazie i 27 migliori imprenditori della distribuzione auto, che insieme ai propri team sono pronti a servire i nostri clienti con la straordinaria dedizione che solo i marchi premium sanno garantire. Una struttura slim e veloce che permette di concentrare tutti gli sforzi sul cliente offrendo totale trasparenza e libertà nelle modalità di acquisto: tradizionale, mista, online.”

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/03/2023