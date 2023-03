Occhio alle bufale: la piccola Smart elettrica non è vicina alla pensione

Come avrebbe detto Mark Twain, “le notizie della mia morte sono decisamente esagerate”. Diverse testate giornalistiche, nei giorni scorsi, hanno ribattuto una notizia secondo cui gli ordini della piccola elettrica Smart verrebbero chiusi già dal prossimo mese di aprile, preparandosi al pensionamento della storica citycar dopo 25 anni di attività.

CONTRORDINE In realtà, la piccola Smart è viva e vegeta, o almeno lo sarà ancora per un po’: in una nota diffusa poco fa, Mercedes-Benz ha fatto sapere che la produzione della smart fortwo EQ (sia coupé che cabrio) proseguirà fino alla metà del prossimo anno. Di conseguenza, sarà possibile ordinarla ben oltre la data di aprile 2023, erroneamente indicato come termine ultimo per le ordinazioni. Al momento, comunque, Mercedes non ha fatto sapere quando chiuderanno gli ordini di Smart: la data sarà comunicata il prima possibile, e cambia da paese a paese in base alla disponibilità di prodotto per ogni singolo mercato.

C’È ANCHE ROSSA Per l’Italia, in particolare, è stata appena presentata la nuova Smart EQ fortwo racingred, che è solo la prima di una serie di edizioni speciali che verranno lanciate nel corso del 2023 per festeggiare i 25 anni della citycar.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/03/2023