Polestar 4, il SUV coupé debutta al Salone dell’Auto di Shanghai

Appuntamento tra una settimana, al salone dell’auto di Shanghai, per la presentazione ufficiale della nuova elettrica di Goteborg: ecco come sarà

Cresce e si amplia la gamma di Polestar, che all’ormai imminente Salone dell’Auto di Shanghai presenterà la sua nuova elettrica, il SUV coupé Polestar 4. Nell’attesa di conoscerla più da vicino il prossimo 18 aprile, ecco quello che sappiamo fino a questo momento.

Polestar 4: foto spia, vista di 3/4 anteriore

Nelle scorse settimane sono comparse le prime - e uniche - foto spia del nuovo modello di Goteborg, che mostrano un SUV coupé dalle linee muscolose, secondo gli stilemi della casa svedese: all’anteriore il muso è “chiuso”, con una piccola presa d’aria nella parte bassa del paraurti, dove si trovano anche alcuni dei sistemi di assistenza alla guida. Le fiancate sono massicce, in particolare i passaruota posteriori, mentre il tetto discendente si chiude nel piccolo lunotto posteriore, sotto cui scorre una striscia luminosa rossa.

Polestar 4: il teaser ufficiale del posteriore

CAMBIA LUCE Il disegno dei gruppi ottici anteriori, invece, anticipato dall’unica immagine ufficiale (che trovate in apertura di articolo), abbandona il “martello di Thor” che rimanda ai legami con Volvo e riprende lo stile della più sportiva Polestar 6. Diversamente dalla berlina 2, in questo modello le maniglie sono a filo della carrozzeria e scompaiono durante la marcia.

Polestar 4 dovrebbe essere realizzata sul pianale SEA (Sustainable Experience Architecture), il più recente sviluppato dal gruppo Geely, di cui fa parte la casa svedese insieme a Volvo, e che possiede anche il 50% di Smart: su questa piattaforma nasce infatti anche il nuovo SUV #1.

VEDI ANCHE

Polestar 4: foto spia, vista laterale

MOTORI E BATTERIE Se tanto mi dà tanto, anche il SUV coupé di Polestar potrebbe essere disponibile con versioni a uno o due motori, e con almeno due tagli di batteria. Non ci sono ancora specifiche ufficiali, ma da un brand a forte vocazione sportiva ci aspettiamo qualcosa di più aggressivo rispetto a Polestar 2, che al momento ha potenze che spaziano dai 272 CV della Single Motor con batteria da 69 kWh ai 476 CV della Long Range Dual Motor con batteria da 82 kWh.

Non abbiamo ancora prezzi ufficiali, ma le ultime dichiarazioni di Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, confermano il posizionamento di Polestar 4, che dovrebbe attaccare il listino a circa 60mila dollari, pari a circa 55mila euro, centesimo più centesimo meno. Proprio dalle parti di Tesla Model Y...

Polestar 4: il teaser ufficiale

A CIASCUNO IL SUO Se Polestar 2, pur con il suo personale stile a ruote rialzate, nasce per dare filo da torcere alle berline sportive, da BMW i4 a Tesla Model 3, Polestar 3 si mette in competizione diretta con il nuovo Cayenne, ma anche BMW iX e Audi Q8 e-tron; dal canto suo, la sportiva Polestar 6 dovrà vedersela con i “bombardoni” a batteria come Porsche Taycan. Alla nuova Polestar 4 il compito, non facile, di affrontare l’attuale leader di mercato Tesla Model Y, ma anche Mercedes EQC e la ormai imminente Macan elettrica.

DOVE VEDERLA Se vi dovesse capitare di trovarvi in quel di Shanghai nei giorni del Salone dell’Auto, sappiate che la nuova Polestar 4 sarà esposta allo stand 6B07 nella Hall 6.2. Accanto al SUV coupé saranno presenti la più grande Polestar 3 e il modello rinnovato di Polestar 2, al suo debutto in Cina.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/04/2023