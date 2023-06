Polestar, a furia di aggiornamenti si fa sempre più efficiente

Non contenti di aver migliorato il rendimento complessivo di Polestar 2 con il Model Year introdotto a inizio anno, a Goteborg continuano lo sviluppo della loro berlina crossover elettrica.

Polestar 2, le novità del MY24: calano i consumi

LE NOVITÀ Il nuovo MY porta in dote batterie di maggior capacità e nuovi motori, novità che permettono a Polestar 2 di arrivare il 22% più lontano, consumare il 9% in meno di energia e caricare le batterie il 34% più rapidamente. La versione Long Range Single Motor ha ora un’autonomia omologata nel ciclo WLTP di ben 654 km (contro i 551 con cui si era presentata sul mercato, quando ancora aveva motore e trazione anteriore), con una nuova batteria da 82 kWh. Lo spostamento del powertrain sull’asse posteriore per le single motor, e il bilanciamento che privilegia la trazione posteriore per le AWD, rende le Polestar ancora più divertenti da guidare. La ricarica in corrente continua (DC) fast charge è ora di 205 kW.

Polestar 2, le novità del MY24: autonomia migliorata

MENO CO2 Le consegne di Polestar 2 sono cominciate nel 2020, e da allora la sua impronta di CO2 è costantemente calata, grazie all’uso di alluminio per le ruote e il pianale delle batterie, il passaggio alle rinnovabili per gli impianti industriali e una ancor più efficiente chimica delle batterie per il modello presentato oggi. Risultato? 3 tonnellate di CO2 risparmiate in tre anni.

Polestar 2, le novità del MY24: più potenza per la ricarica in corrente continua

LE DICHIARAZIONI “Noi amiamo assolutamente Polestar 2”, ha commentato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. “Un’auto stilosa e divertente da guidare. I nostri ingegneri hanno lavorato duramente per inserire queste novità che migliorano il pacchetto complessivo. E siamo particolarmente orgogliosi di esserci riusciti senza aumentare l’impronta di carbonio dell’auto, ma anzi riducendola”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/06/2023