Ineos Grenadier Quartermaster: la variante pick-up del 4x4 UK debutta a Goodwood

Dopo l’inizio della produzione del fuoristrada Grenadier nel 2022 (qui la nostra prova), quest’anno Ineos Automotive è pronta ad alzare ulteriormente l'asticella al Goodwood Festival of Speed che si terrà dal 13 al 16 luglio nel Regno Unito. In quell’occasione verrà presentato per la prima volta al pubblico Ineos Grenadier Quartermaster, la variante double cab pick-up di Grenadier.

Ineos Grenadier Quartermaster: ecco come potrebbe apparire

VERSO IL FUTURO Il nuovo pick-up di Sir Jim Ratcliffe (CEO di Ineos) prenderà quindi parte alla celebre manifestazione motoristica insieme ad altri veicoli speciali per celebrare due ricorrenze molto speciali: i 75 anni delle attività a Goodwood e il 75° anniversario della giacca Belstaff Trialmaster che dà il nome a uno degli allestimenti di Grenadier. Sul tracciato inglese debutterà anche Grenadier Hydrogen Fuel Cell (FCEV), alimentato da una pila a combustibile che utilizza idrogeno come vettore energetico. Un manifesto tecnologico che delinea il futuro a zero emissioni dell’azienda britannica.

TEST AVVENTUROSI Grenadier Quartermaster e la variante di Grenadier FCEV saranno esposti nel First Glance Paddock e saranno guidati durante tutte e quattro le giornate del Festival. In esclusiva per il Goodwood Festival of Speed, i visitatori più avventurosi avranno l’opportunità di sedersi al volante del Grenadier per affrontare un arduo percorso fuoristrada nelle vicinanze del tracciato, presso la cava di Goodwood Halnaker Chalk Pit. Nei quattro giorni del Festival saranno messi a disposizione del pubblico centinaia di posti per i più temerari che vorranno mettere a dura prova il 4X4 di Ineos Automotive.