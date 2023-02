Ineos Grenadier 100% elettrico si farà entro il 2026

Ineos, la casa automobilistica inglese che produce il fuoristrada Grenadier, ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovissimo SUV elettrico che dovrebbe debuttare verso il 2026 (qui le prime anticipazioni). Parlando con il magazine australiano Drive, il Direttore commerciale di Ineos Mark Tennant ha confermato che - al momento - l’azienda collabora con Magna-Steyr per lo sviluppo di un mezzo con autentiche capacità fuoristradistiche. ''Il design esterno è quasi finito; c’è ancora un po' da fare sugli interni'', ha commentato Tennant.

Ineos Grenadier in fuoristrada

PIATTAFORMA SKATEBOARD Come se non bastasse, Sir Jim Radcliffe - Fondatore e CEO di Ineos Automotive - in passato ha già accennato alla possibilità di realizzare un off-roader elettrico. ''Dobbiamo abbracciare il futuro, che ovviamente - in contesto urbano - sarà elettrico, ma probabilmente anche in un ambiente come la campagna sarà lo stesso: se sei un agricoltore, avrai un veicolo elettrico per guidare su stradine e sentieri'', ha dichiarato l’imprenditore britannico. Come noto Ineos Grenadier utilizza un telaio a longheroni, una scelta poco adatta alle necessità di un veicolo a batterie (qui le anticipazioni su Grenadier a idrogeno). Solitamente per questi veicoli si usano pianali in grado di ospitare gli accumulatori su tutta la lunghezza della struttura portante (skateboard nel gergo automobilistico). ''Stiamo cercando di trasferire la componentistica di Grenadier sulla nuova EV. Ciò di cui siamo certi è che non avrà un telaio a longheroni. Utilizzerà piuttosto un pianale skateboard'', ha affermato Tennant.

Gli interni di Ineos Grenadier

NORD AMERICA IN POLE Mentre Grenadier continuerà a ricoprire il ruolo di antagonista di Land Rover Defender, il nuovo Ineos elettrico si rivolgerà a un pubblico diverso. ''Siamo convinti che un Grenadier completamente elettrico si venderebbe molto bene negli Stati Uniti. La domanda di veicoli elettrici continua a crescere, in particolare quelli con uno stile robusto e con un’altezza da terra marcata'', ha ribadito Justin Hocevar, Responsabile APAC di Ineos Automotive. Per il momento, non ci sono notizie ufficiali su debutto e data di lancio, che ogni probabilità dovrebbero avvenire in Nord America, il mercato di riferimento indicato proprio da Ineos.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/02/2023