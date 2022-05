Non solo Grenadier: per Ineos arriva l’ora di un 4x4 elettrico

Il fuoristrada Ineos Grenadier è in vendita (qui i prezzi e il configuratore), per la gioia dei nostalgici delle auto con il telaio a longheroni. L’azienda britannica non si ferma all’erede del Land Rover Defender, comunque. Nella sua prima intervista video da quando è partito il progetto Grenadier, il presidente e amministratore delegato di Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ha confermato al giornalista Mark Evans i piani per lo sviluppo di una seconda linea di modelli, un 4X4 completamente elettrico.

Sir Jim Ratcliffe conferma un Ineos 4x4 completamente elettrico

COME SARÀ Il nuovo modello, di cui ancora non conosciamo il nome, utilizzerà una piattaforma del tutto nuova e più piccola rispetto a quella di Grenadier (qui il nostro primo contatto), senza rinunciare alle doti fuoristradistiche per cui la casa inglese si sta facendo apprezzare. Ancora nessuna informazione per quanto riguarda i tempi di lancio: vista la rapidità con cui è stato portato a compimento Grenadier, possiamo ipotizzare la presentazione del nuovo modello già il prossimo anno, e il suo arrivo sul mercato entro la fine del 2024. Anche questa nuova auto verrà prodotta in Francia, nello stabilimento di Hambach, insieme a Grenadier e alla sua prossima versione pick-up.

FUTURO A IDROGENO Oltre a una versione con cassone, il futuro di Grenadier appare decisamente verde: Ineos, che sostiene le celle a combustibile a idrogeno come soluzione principale di propulsione pulita, sta già lavorando a un modello di Grenadier a idrogeno, che inizierà i test (su strada e fuoristrada) entro la fine del 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/05/2022