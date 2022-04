Ineos Grenadier, apriranno entro l’estate i primi punti vendita

Prenotazioni aperte, consegne in estate: il fuoristrada duro e puro di Ineos sta per sbarcare in Italia. Ecco dove sono i punti vendita

È tutto pronto per l’arrivo del nuovo fuoristrada Ineos Grenadier: abbiamo visto com’è fatto dentro, abbiamo scoperto tutti i suoi segreti , l’abbiamo anche guidato, e finalmente sta per sbarcare anche in Italia. Nelle prossime settimane verranno allestiti i primi punti vendita nel nostro paese, all’interno delle concessionarie dei partner commerciali di Ineos, così da poter accogliere i primi clienti già quest’estate.

Ineos Grenadier, i primi punti vendita in Italia

DOVE SONO I primi partner commerciali per l’Italia sono i seguenti:

Milano, Autotorino

Bergamo, Autotorino

Parma, Autotorino

Verona, Autotorino

Torino, Novelli 1934 (BiAuto Group)

Genova, Novelli 1934 (BiAuto Group)

Bologna, Stefanelli 1952

Firenze, SIT

Bari, Maldarizzi Automotive

Caserta, Amica

Entro la fine della bella stagione dovrebbero essere annunciate nuove location per i punti vendita Ineos (Bolzano e Roma in particolare), con l’obiettivo di far sì che la maggior parte dei clienti italiani abbia un’officina autorizzata in un raggio di 50 km. Per tutti gli altri la copertura sarà garantita da una selezione di centri Bosch Car Service e specialisti di 4X4 selezionati e accreditati da Ineos.

Ineos Grenadier, i primi punti vendita in Italia: il nuovo fuoristrada in azione

LE DICHIARAZIONI “Abbiamo lavorato incessantemente per oltre un anno al fine di individuare partner commerciali in Italia che condividono il nostro stesso entusiasmo nei confronti del Grenadier, ne capiscono le peculiarità e interpretano al meglio le esigenze di chi acquista e guida un 4X4”, ha dichiarato Klaus Hartmann, Head of Europe di INEOS Automotive.

Ineos Grenadier, i primi punti vendita in Italia: il nuovo fuoristrada in azione

IL FUORISTRADA Ricorda il vecchio Defender, è lungo 4,93 metri (compresa la ruota di scorta), largo 1,93 metri e alto 2,03 metri. Due le motorizzazoni al lancio, un 6 cilindri 3.0 litri turbo benzina da 285 CV e 450 Nm, e un 6 cilindri da tre litri da 249 CV e 550 Nm, entrambe con cambio automatico a 8 rapporti ZF. Specifiche tecniche complete e prezzo saranno confermati entro la fine di aprile, con l’apertura degli ordini prevista già per maggio (ma si può già prenotare dal sito ufficiale).

