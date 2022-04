Ineos Grenadier: il Team Principal Toto Wolff al volante del 4x4 inglese. Video

Ineos Greandier è ormai pronto a scendere nell’arena per sfidare i più rocciosi fuoristrada al mondo. Dopo aver percorso più di un milione di miglia (circa 1,8 milioni di chilometri) in condizioni davvero brutali, per l’off-roader UK i test di collaudo volgono ormai al termine. Ma prima che la messa in produzione inizi, il team Ineos ha concesso al Direttore sportivo di Mercedes AMG F1 Toto Wolff di provare in esclusiva il 4X4 nella sua veste definitiva. Il video della ''scampagnata'' sulle Alpi marittime francesi lo trovate proprio qui sotto.

IMPEGNO E SACRIFICIO Il Team Principal austriaco era accompagnato per l’occasione da Dirk Heilmann, CEO di Ineos Automotive. Su un tracciato accidentato e impervio, i due non si nascondono le difficoltà, l’impegno e la fatica che comporta il raggiungimento di obiettivi audaci. Con un po’ di attenzione, durante il filmato si riescono a cogliere i dettagli caratteristici di nuovo Ineos Grenadier (qui il nostro primo contatto su strada). Innanzitutto il display principale: un pannello orizzontale che sormonta una console centrale ricca di tasti, indicatori e strumenti e che a sua volta riporta le principali informazioni per la guida in fuoristrada.

Ineos Grenadier in off-road

FUORISTRADA DURO E PURO Per Grenadier, Ineos ha pensato a motori 3 litri 6 cilindri Diesel (249 CV e 550 Nm) e benzina (285 CV e 450 Nm) tutti di derivazione BMW. Il cambio si avvale invece di una trasmissione automatica ZF 8 rapporti, mentre gli assali del 4x4 inglese vengono realizzati in Italia dal Gruppo Carraro (qui il nostro approfondimento). Al momento la versione autocarro N1 di Ineos Grenadier può essere configurata con un prezzo di partenza di 60.500 euro (IVA inclusa). Ulteriori dettagli su versioni e listino verranno resi pubblici entro poche settimane.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/04/2022