Auto a idrogeno

FUORISTRADA GREEN Secondo quanto riportato dalla rivista britannica Autocar (qui il link all'articolo originale), Ineos realizzerà un prototipo fuel-cell a idrogeno del suo fuoristrada Grenadier (qui il nostro primo contatto a Padova). Da quanto si legge, ciò rientra in un piano di ampia portata che mira ad aumentare gli investimenti della compagnia nella propulsione a idrogeno. Ineos costruirà il fuoristrada elettrico in collaborazione con la società d’ingegneria inglese AVL, avvalendosi inoltre del supporto di Hyundai. I primi test su strada sono previsti per la fine del 2022.

Ineos Grenadier alla Carraro di Padova

PARTNERSHIP STRATEGICA Ancora non si conoscono le specifiche del powertrain di Grenadier FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Ciò che sappiamo è che attualmente Hyundai - sul suo crossover Nexo (qui la nostra prova) - monta una pila a combustibile di ultima generazione. Un sistema propulsivo molto efficiente in grado di sviluppare 163 CV di potenza e 395 Nm di coppia, per un’autonomia dichiarata di 666 km (ciclo WLTP). La partnership fra Ineos e Hyundai garantirà all’azienda inglese l'accesso a uno dei powertrain a fuel-cell più maturi sul mercato, mentre Hyundai potrà attingere all'esperienza della società chimica britannica nella produzione e distribuzione dell'idrogeno (attualmente Ineos produce 250.000 tonnellate di idrogeno all’anno).

Ineos Grenadier insieme a Hyundai Nexo

IMPEGNO CONCRETO Nell'articolo, il patron di Ineos Jim Ratcliffe manifesta grande interesse nei confronti di questa alternativa a zero emissioni: ''Le auto elettriche (a batteria) sono ideali per i centri urbani e per i viaggi brevi. Ma l'idrogeno è decisamente meglio per i viaggi a lunga percorrenza e per i mezzi pesanti. Ciò richiede investimenti immediati nella distribuzione dell'idrogeno e in stazioni di rifornimento di nuova concezione […] i Governi dovrebbero iniziare a investire nello sviluppo dell’infrastruttura a l'idrogeno per consentire un utilizzo molto più capillare di questa tecnologia”.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/10/2021