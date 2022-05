Ineos Grenadier: il 4x4 inglese è in vendita! Online il configuratore

Da oggi è possibile ordinare Ineos Grenadier (qui il nostro primo contatto), l’indomito fuoristrada inglese fortemente voluto da Sir Jim Ratcliffe (patron di Ineos). I clienti che hanno già effettuato una prenotazione in uno dei mercati di lancio in Europa, Africa sub sahariana, Medio Oriente, Austrialia e Nuova Zelanda possono visitare il sito internet, completare la configurazione del proprio Grenadier e confermare ufficialmente l’ordine. Si tratta dell’ultima tappa prima del definitivo coronamento del sogno di Sir Jim Ratcliffe.

Ineos Grenadier: 3/4 frontale

FUORISTRADA ''OLD SCHOOL'' Fin dal giorno della presentazione, Grenadier si è imposto sulla scena globale come fuoristrada funzionale, adatto a svolgere i compiti più difficili, progettato per essere affidabile e sicuro in ogni condizione di off-road. A seconda del mercato, Grenadier è disponibile in versione Utility Wagon 2 o 5 posti. Per coloro invece che sono alla ricerca di un 4x4 fuori dal comune, Ineos ha sviluppato la versione Station Wagon 5 posti con allestimenti pre-configurati Trialmaster e Fieldmaster, ispirati al marchio di abbigliamento Belstaff.

VEDI ANCHE

Ineos Grenadier: interno

CONFIGURATORE ONLINE Il deposito di un acconto - fino al momento della firma del contratto d’acquisto - assicura al cliente lo slot di produzione. Al momento, Ineos Automotive ha già selezionato oltre 160 punti vendita e assistenza in tutto il mondo. Lo stabilimento di Hambach è pronto per iniziare la produzione in serie a luglio 2022. Il configuratore online e tutte le informazioni su prezzi, specifiche e sul processo per effettuare l’ordine sono disponibili sul sito ineosgrenadier.com.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/05/2022