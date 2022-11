Ineos Grenadier: Lewis Hamilton se la spassa con il nuovo 4x4. Video

Sir Lewis Hamilton, 7 volte Campione del mondo di Formula 1 del team Mercedes-AMG Petronas, è uno dei primi fortunati a mettersi al volante del nuovo fuoristrada Ineos Grenadier (qui la nostra prova). Jim Ratcliffe, Presidente di Ineos si è goduto lo spettacolo affiancando come passeggero il fuoriclasse britannico in sentieri off-road. ''Me la sto davvero spassando al volante di questa vettura”, ha dichiarato Lewis, che aggiunge: “è anche comoda, considerando le notevoli pendenze che abbiamo affrontato... sono andato a tavoletta per gran parte del tracciato e il livello di aderenza mi ha davvero colpito.''

COLLAUDI COMPLETATI ''Il Grenadier è stato progettato per dare il massimo in fuoristrada, ma il comportamento su strada va oltre le aspettative. Posso affermare con certezza che fino a oggi nessuno ha spinto più di quanto abbia fatto Lewis'', commenta Ratcliffe. Negli ultimi mesi Ineos Grenadier ha percorso con successo gli 1,8 milioni di chilometri previsti per il collaudo e lo sviluppo nella Valle della Morte negli Stati Uniti, tra le dune in Medio Oriente, al Circolo Polare Artico e sull’impervio monte Schöckl in Austria.

FUORISTRADA DURO E PURO Ineos Grenadier è un moderno 4x4 pensato per affrontare ogni ambiente, concepito, progettato e costruito per rispondere alle necessità di chi cerca un off-roader a tutto tondo. Tutti i modelli sono dotati di telaio a longheroni, trazione integrale permanente, riduttore a due velocità e differenziale centrale bloccabile. Attualmente, Ineos è uno degli sponsor principali del team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1. Il libro ordini del Grenadier è aperto e la produzione di serie è ben avviata. Per tutte le informazioni su prezzi, dati tecnici e opzioni è possibile consultare il sito www.ineosgrenadier.com.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/11/2022