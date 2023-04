Ineos: entro il 2026 un 4x4 elettrico in collaborazione con Magna Steyr

Dopo la conferma del maggio 2022, Ineos Automotive ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo 4x4 elettrico, sviluppato in collaborazione con il fornitore automobilistico Magna Steyr (qui le prime indiscrezioni). Il fuoristrada EV di Ineos Automotive rappresenterà una proposta unica nel panorama degli off-roader. Più piccolo di Grenadier, il 4x4 elettrico di Ineos offrirà capacità fuoristradistiche al massimo livello, senza compromettere però comfort e prestazioni su strada.

Il patron di Ineos Jim Ratcliffe con Lewis Hamilton

PARTNERSHIP STRATEGICA La collaborazione fra Ineos e Magna Steyr ha ricoperto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Grenadier (qui la nostra prova). La scelta di avviare la produzione del nuovo 4x4 EV presso lo stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, rappresenta il proseguimento naturale di una partnership strategica che consentirà a Ineos di lanciare il suo nuovo veicolo elettrico entro 2026. Parte del processo di sviluppo includerà - fra l’altro - un rigoroso programma di test sul Monte Schöckl, che si trova proprio vicino all'impianto di assemblaggio di Magna Steyr.

L'impianto Magna Steyr di Graz

GRANADIER È IL PUNTO DI PARTENZA ''Avendo lavorato insieme all'ingegnerizzazione del Grenadier, abbiamo visto in prima persona il valore della conoscenza e dell'esperienza di Magna Steyr. Il rafforzamento della nostra collaborazione è un passo successivo, in quanto utilizziamo Grenadier come trampolino di lancio per la nostra continua crescita come marchio automobilistico globale'', ha commentato Lynn Calder, Amministratore delegato di Ineos Automotive.

