Alpine, non solo elettriche: tutte le novità al Goodwood Festival of Speed 2023

Decisamente ricca, almeno per una casa comunque piccola come Alpine, la line-up per il Goodwood Festival of Speed 2023: la proposta più interessante è la concept elettrica A290_β, presentata qualche mese fa, basata sull’imminente Renault 5: due motori posteriori (come sulla R5 Turbo 3E), tre posti a sedere, e una quantità di appendici e soluzioni aerodinamiche da far impallidire anche il più agguerrito dei tuner. La piccola A290_β farà bella mostra di sé nelle cronoscalate da 1,86 km che si terranno per tutti e quattro i giorni dell’evento; a guidarla il collaudatore Alpine David Praschl.

Alpine al Goodwood Festival of Speed: la concept A290_β

LE ALTRE A Sussex sarà presente anche la Alpine A110 E-ternité, decapottabile 100% elettrica basata sulla sua sportiva di serie, presente con due modelli: la A110 R, già vista in anteprima al Salone di Parigi e provata anche da noi in pista, con tante migliorie a carrozzeria e telaio per ridurre il peso e aumentare le prestazioni in pista, e la A110 R Le Mans, serie limitata che celebra il centenario della storica corsa. Realizzata in soli 100 esemplari e basata sulla A110 R, presenta cerchi in carbonio con rivestimento e pinze dei freni blu, shark antenna ispirata all’auto da corsa Alpine A480 LMP1 e scritte Le Mans all’interno.

ASSENTE INGIUSTIFICATA Non sarà presente invece il concept Alpenglow, sportiva senza compromessi alimentata a idrogeno, anch'essa vista allo scorso Salone di Parigi. Sarà per un'altra volta...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/07/2023