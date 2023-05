Lamborghini Huracán Sterrato drifta nel deserto californiano. Video

La California con i suoi deserti aridi e inospitali è lo scenario perfetto in cui apprezzare le doti fuoristradistiche di nuova Lamborghini Huracán Sterrato (qui il nostro approfondimento). Ed è proprio in mezzo ai panorami da film del Joshua Tree Park, che il bolide del Toro ha sfoggiato tutta la sua anima avventurosa e intraprendente, esaltandosi non appena le sue gomme tassellate hanno toccano la sabbia.

Nuova Lamborghini Huracán Sterrato

LO STERRATO È IL SUO HABITAT Il luogo scelto per il test è il Chuckwalla Valley Raceway, un circuito nel deserto della Coachella Valley, che unisce una pista asfaltata a un tracciato sterrato, per una lunghezza complessiva di circa 4 km. L’aspetto esteriore dell'auto esprime già al primo sguardo il carattere avventuroso della Sterrato. L’altezza da terra è stata aumentata di 44 mm rispetto alla Huracán Evo, per garantire una maggiore escursione delle sospensioni, così come l’ampiezza delle carreggiate anteriore (+30 mm) e posteriore (+34 mm). Inoltre, la protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, il diffusore posteriore e i robusti passaruota oltre a proteggere il corpo vettura ne enfatizzano la muscolarità.

Nuova Lamborghini Huracán Sterrato: interni

PER TUTTE LE OCCASIONI I cerchi in dotazione da 19 pollici calzano pneumatici Bridgestone Dueler AT002, in grado di offrire massima versatilità e adattabilità su ogni fondo e in ogni condizione, contribuendo a ottimizzare il feeling di guida (qui la Sterrato sulle nevi). La Sterrato si fa ancor più grintosa quando le sue superfici color grigio opaco sono ricoperte dalla fine sabbia del deserto. Di ritorno a Palm Spring, il bolide di Sant’Agata ostenta il suo spirito versatile, che si intona alla perfezione coi viali pieni di palme che attraversano una delle località più esclusive della California.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/05/2023