Lamborghini Revuelto: ecco come nasce l'ammiraglia ibrida del Toro (video)

Lamborghini sta celebrando il lancio della nuova Revuelto con una serie di cortometraggi che ci portano dietro le quinte della sua ammiraglia ibrida. L'ultima clip pubblicata sui canali social della Casa italiana, questa volta, analizza tutto il processo di fabbricazione della supercar, mostrando la linea di produzione recentemente aggiornata presso lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese. La Revuelto è la massima espressione del design e dell'esperienza ingegneristica del marchio italiano ed è anche il primo modello plug-in hybrid con una potenza combinata di 1.015 CV, sprigionati dal nuovo V12 di 6,5 litri e un trittico di motori elettrico. Guardiamo il video per scoprire i segreti della macchina italiana.

INVESTIMENTO A SEI ZERI Ecco spiegato perché l'azienda ha investito 150 milioni di euro nel rinnovamento della fabbrica, ampliando l'area di 172.000 mq e potenziando i macchinari per ospitare la produzione della nuova arrivata. L'inedito sistema produttivo si chiama “Manifattura Lamborghini Next Level” e consente una personalizzazione decisamente superiore per tutti i futuri possessori della Revuelto, soprattutto per coloro che sceglieranno il programma dedicato Ad Personam. Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini, ha ammesso che Revuelto è un “prodotto molto più complesso”rispetto ai suoi predecessori. Tuttavia, nonostante i robot ei macchinari ad alta tecnologia, l'esperienza e la formazione delle maestranze rimangono una parte importante del processo di produzione con Niccoli che descrive la supercar come ''realizzata a mano”.

Lamborghini Revuelto: come è costruita la supercar elettrificata da 1.015 CVUN PROCESSO MOLTO ARTICOLATO La linea di produzione ha quindici stazioni ed è suddivisa in due fasi: l'assemblaggio meccanico e quello di carrozzeria . Durante il filmato di 11 minuti, avete visto i dipendenti Lamborghini spiegare ogni dettaglio della fase di produzione, con alcuni elementi della Revuelto che appaiono sullo sfondo. Vediamo la monoscocca in fibra di carbonio, il nuovo motore V12, i pannelli della carrozzeria dal design affilato e la tappezzeria interna completamente personalizzabile.

Lamborghini Revuelto: l'analisi di ogni dettaglio sulla catena di montaggioNON SOLO L'AMMIRAGLIA, ANCHE ALTRI MODELLI Lamborghini afferma che la nuova linea di produzione è abbastanza flessibile e sarà in grado di ospitare ulteriori modelli in futuro. Ciò è reso possibile in gran parte grazie ai robot a guida autonoma AGV, che possono trasportare componenti di grandi dimensioni da un luogo all'altro, collaborando armoniosamente con lavoratori qualificati che svolgono compiti meno impegnativi dal punto di vista fisico. Le prime consegne ai clienti della Lamborghini Revuelto sono previste per il quarto trimestre del 2023, giusto in tempo per il 60° compleanno dell'azienda di Sant'Agata Bolognese. Resta da vedere se l'anno dell'anniversario batterà un altro record, superando l'eccezionale produzione dello scorso anno di 9.233 modelli identificati. Stephan Winkelmann, amministratore delegato, ha recentemente rivelato che c'è già una lunga lista d'attesa per la Revuelto, con ordini sufficienti a coprire due anni di produzione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/05/2023