Lamborghini Revuelto, tutto sulla prima supercar V12 Plug-in del Toro

Come festeggiare i 60 anni? Ma con un nuovo modello, ovvio. E non un modello qualsiasi. Lamborghini Revuelto è l'attesissima erede di Aventador, è l'attesissima supercar V12 plug-in hybrid a più riprese anticipata nelle scorse settimane (video spia della vigilia incluso). Il solito design audace, una serie di primati tecnologici. Ah, e quel nome? Come sempre, una antica razza di tori spagnola. E si narra che i Revuelto fossero piuttosto... scalmanati.





IL V12 Biglietto da visita di Revuelto è dunque l'alimentazione ibrida plug-in, una novità assoluta per Sant'Agata. Il motore a combustione interna è un V12 da 6,5 litri simile a quello dell'Aventador, ma che ora eroga 825 CV di potenza e 725 Nm di coppia, con un regime massimo di rotazione a 9.500 giri/min, cioè +800 giri/min. È il V12 più potente della storia Lambo. Per ragioni di packaging, il propulsore è ruotato di 180 gradi in modo che la trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti (completamente rielaborata) si trovi dietro il motore stesso. E a proposito di trasmissione: tramite le levette al volante si può ora attivare la ''scalata continua'', ovvero si tiene premuta la levetta sinistra e il cambio scala più marce in una volta sola.

SCOSSA! Il sistema PHEV (o HPEV, da High Performance Electrified Vehicle, per dirla col Toro) è completato da una piccola batteria da 3,8 kWh, alloggiata tra i due occupanti in luogo del tradizionale tunnel di trasmissione, che alimenta tre motori elettrici, due sull'asse anteriore e uno su quello posteriore, il che significa che Revuelto ricorre a un sistema di trazione integrale elettrificato e non meccanico. Un V12 più tre motori elettrici, uguale una potenza totale di 1.015 CV. Vi ricorda qualcuno, tipo Ferrari SF90 Stradale?

La soluzione ibrida plug-in non serve a esprimere chissà quale autonomia in elettrico, che su Revuelto è limitata a soli 10 km (ricarica batterie in 30 minuti con cavo da 7 kW, o in 4-6 minuti di guida, attivando l'apposita funzione rigenerativa). L'ibrido plug-in alla Lambo maniera serve a viaggiare ancora più veloce. Accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi, velocità massima di oltre 350 km/h. Nonostante sia più pesante di per un totale di 18 quintali scarsi. (circa 1,8 tonnellate), le emissioni CO2 calano del -30% rispetto ad Avendador Ultimae (l'ultima versione dell'Aventador).

La carrozzeria utilizza una monoscocca di ispirazione aeronautica realizzata interamente in fibra di carbonio. Lamborghini definisce il guscio una ''monofusoliera'' e afferma che è il 10% più leggera di Aventador, pur avendo una rigidità torsionale maggiore del 25%.La distribuzione del peso è del 44% all'anteriore e del 56% nella parte posteriore. Le barre antirollio sono irrigidite rispetto a quelle della Ultimae e il rapporto di sterzata è ridotto del 10%, infine l'efficienza aerodinamica aumenta del 61% e il carico aerodinamico del 66% grazie anche alle sospensioni semi-attive a quadrilatero e all'alettone posteriore. Di serie, le quattro ruote sterzanti.

BRAKES Estremo è anche l'impianto frenante, dal sistema di raffreddamente interamente rivisto. A morsicare i dischi carboceramici anteriori sono pinze a 10 pistoncini, pinze a quattro pistoncini invece per i dischi posteriori.

Lamborghini Revuelto riprende i motivi stilistici di Lamborghini Sian, con una grande firma del faro a forma di Y e un cofano nettamente scolpito che rievoca quello di Countach. Il tema a forma di Y continua con le luci posteriori, che fiancheggiano un paio di enormi terminali di scarico esagonali, montati appena sotto il ponte posteriore per liberare spazio per un grande diffusore, che funziona in tandem con l'ala posteriore attiva.

PNEUMATICI I Bridgestone Potenza Sport sono stati sviluppati appositamente per Reveulto. Cerchi da 20 o 21 pollici all'anterore, da 21 o 22 pollici al posteriore.

Anche l'interno è un passo avanti rispetto al passato all'Aventador. Si notano lo schermo da 12,3 pollici per il conducente, il display da 9,1 pollici sul lato passeggero e il touschscreen centrale verticale da 8,4 pollici. I sedili sono rivestiti con il nuovo tessuto Lamborghini “Corsa-Tex”, realizzato in poliestere riciclato.

DRIVING MODE Il volante è 'ispirato al mondo delle corse e ospita quattro rotelle, due per selezionare le modalità di guida, una per il Launch Control, una per attivare il sistema di sollevamento del musetto. Vista la sua natura ibrida, tre nuovi driving mode: Recharge (rigenerazione batterie in movimento), Hybrid (sfrutta la combinazione termico-elettrico) e Performance (massimizza l'erogazione di potenza e modifica l'impostazione del torque vectoring dell'e-axle per una guida più sportiva). Le modalità di guida tradizionali sono invece Città, Strada, Sport e Corsa.

Prime consegne ad autunno 2023 a un elenco di fortunati ''early adopter''. Fortunati e facoltosi: per assicurarsi una Revuelto, ciascuno di loro ha speso circa 510.000 euro, tasse escluse.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2023