Nuova Lamborghini V12 Hybrid: dopo il telaio ecco i Drive Mode e ci sarà da divertirsi! Video

A poco a poco Lamborghini sta mostrando la sua prossima supercar, che sostituirà la Aventador, nome in codice LB744. Abbiamo visto prima le foto dei prototipi e poi anche i video di come sarà fatta. Le informazioni si sono rincorse in questi ultimi mesi e adesso sappiamo che manca poco al suo debutto. Oggi, da Sant’Agata Bolognese, ci mostrano un altro pezzettino della macchina e lo fanno nuovamente con una clip. Questa volta entriamo nello specifico della guida, proprio con una breve spiegazione di quali e quanti saranno i Drive Mode a disposizione del guidatore. E sarà una vera sorpresa. La super Lambo con motore ibrido offrirà un totale di ben 13 diverse esperienze di guida. Guardiamo il video, così possiamo scoprire cosa regalerà il bombardone bolognese ai suoi fortunati proprietari.

FINO A 13 PROFILI GRAZIE ALL’ELETTRIFICAZIONE Ci sono tre nuove modalità di guida, che si uniscono alla gamma esistente di profili che conosciamo e amiamo. Come previsto, tutti e tre si riferiscono al nuovo formato plug-in e si chiamano Recharge, Hybrid e Performance. Ma prima di poter capire come funzionano, facciamo un ripassino su come è fatta la Lambo. Queste esperienze di guida sono rese possibili grazie a un approccio all'avanguardia alla costruzione dell’auto, che include aggiornamenti in quasi tutti i reparti, inclusi telaio, motore, aerodinamica e, naturalmente, elettrificazione. La LB744 sarà una plug-in hybrid V12 aspirata. Mentre siamo in argomento, diamo un'occhiata più da vicino al layout del gruppo propulsore, che consente quella che secondo Lamborghini è la distribuzione ottimale del peso. Secondo il marchio italiano, è il 44% all'anteriore e il 56% al posteriore.

Nuova Lamborghini V12 PHEV: fino a tredici profili di guida differenti UN V12 E TRE MOTORI ELETTRICI Il propulsore è costituito da un V12 da 6,5 ​​litri montato in posizione centrale, tre motori elettrici e una batteria agli ioni di litio. L'inclusione di motori elettrici e di un pacco batterie non è una novità nel mondo delle supercar, ma il layout fa la differenza. LB744 ha due motori elettrici nella parte anteriore, ciascuno dei quali alimenta una ruota. Il terzo motore elettrico è montato sopra la trasmissione, dietro il motore V12. Non essendoci alcun collegamento meccanico tra anteriore e posteriore, lo spazio tradizionalmente riservato al cambio ora ospita la batteria. Secondo Lamborghini, l'agilità della vettura è stata migliorata aumentando la rigidità delle barre antirollio dell'11% all'anteriore e del 50% al posteriore. Il rapporto di sterzata è stato ridotto del 10% rispetto all’Aventador Ultimae. Quest'ultima era già un’auto sveltissima, quindi possiamo solo immaginare cosa sarà in grado di fare quest’auto con pneumatici Bridgestone Potenza Sport appositamente sviluppati con un'impronta ancora maggiore rispetto alla Ultimae.

Nuova Lamborghini V12 PHEV: il cruscotto digitale mostra il profilo di guida elettricoNON SOLO I FRENI PER RALLENTARE E RIGENERARE Lambo sta utilizzando la LB744 per debuttare con un nuovo sistema torque vectoring chiamato Dinamica Veicolo 2.0. Come avevamo previsto, i motori elettrici hanno aperto un nuovo mondo agli ingegneri di Lambo, permettendo di perfezionare ulteriormente i sistemi di trazione integrale con quattro ruote sterzanti. La maggior parte dei torque vectoring sono basati sui freni, ma l'LB744 utilizzerà i freni solo quando “strettamente necessario”. Principalmente, l'e-axle nella parte anteriore e il singolo motore elettrico nella parte posteriore saranno responsabili della decelerazione, che non solo riduce lo stress sui freni, ma invia anche la carica alle batterie. Ed è anche più preciso.

Nuova Lamborghini V12 PHEV: tre motori EV e trazione AWDTELAIO AERONAUTICO E FRENI CARBOCERAMICI Come abbiamo già visto, la futura Lamborghini utilizza un nuovo telaio di ispirazione aeronautica, che è il 10% più leggero del telaio Aventador pur essendo più rigido del 25%. Con meno peso e un'eccezionale potenza frenante, possiamo apettarci una guida migliore che mai. I freni sono unità Carbon Ceramic Brakes Plus con 10 pistoncini davanti invece di sei, combinati con dischi da 410 millimetri, con un diametro superiore di 10 mm rispetto alla Ultimae. Le posteriori sono pinze a quattro pistoncini con dischi da 390 mm, sempre con un aumento di 10 mm. Lamborghini ha ora confermato che l'aerodinamica attiva giocherà un ruolo essenziale sulla LB744.

Nuova Lamborghini V12 PHEV: il cruscotto digitale mostra uno dei profili di guidaLA ULTIMAE SEMPRE COME RIFERIMENTO Ancora una volta, il costruttore italiano utilizza la Ultimae come punto di riferimento e la nuova supercar avrà il 61% in più di carico aerodinamico sull'anteriore e il 66% in più sul posteriore. Questo grazie a un nuovo splitter anteriore e a un design del tetto che convoglia l'aria direttamente all'ala posteriore. Questi nuovi componenti aerodinamici comunicano e lavorano insieme alle sospensioni a quadrilatero attivo. A seconda della quantità di carico aerodinamico, l'auto può adattare lo smorzamento delle sospensioni e l'ala posteriore in tempo reale. Questa è la conferma ufficiale che l'ala posteriore sarà attiva, quasi in stile Porsche GT3 RS. L'aerodinamica aiuta anche il raffreddamento dei freni anteriori e la raccolta del flusso da sotto l'auto per dirigerlo verso il condotto di raffreddamento del freno posteriore. Questo ci riporta chiaramente a Recharge, Hybrid e Performance. Queste modalità di guida non funzionano da sole, ma in combinazione con le modalità City, Strada, Sport e Corsa esistenti. Le modalità di guida vengono selezionate tramite due rotori separati sul volante.

Nuova Lamborghini V12 PHEV: dalle immagini sui social, potrebbe avere questo designLE IMPOSTAZIONI DI GUIDA SI COMBINANO Le impostazioni vengono combinate a seconda della situazione di guida. Se ci troviamo in un centro città e vogliamo guidare solo con la batteria, è sufficiente seleziona Hybrid e combinarlo con City. Se la batteria è scarica durante la marcia in modalità Sport, si può selezionare Recharge per caricare la batteria e, fondamentalmente, il V12 funge da generatore. In questa modalità, la LB744 produce solo 180 cavalli ed è solo a trazione anteriore, ma è inclusa anche una modalità completamente elettrica con AWD. In Performance, il gruppo propulsore produce tutti i 1.001 CV e tutti i sistemi di torque vectoring sono pronti per l'ingaggio. Il cambio è predisposto per i tempi di cambiata più brevi possibili e l'aerodinamica è al massimo della sua aggressività. Non c'è molto altro da rivelare, quindi aspettiamoci l’arrivo della nuovissima Lambo entro pochi giorni, come accennato nel video stesso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/03/2023