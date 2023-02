Lamborghini si dà agli sport invernali, la Huracán Sterrato va sulle piste da sci (Video)

ALLA HURACÁN PIACE SPORCARSI IL VESTITO Lamborghini ha svelato pochi mesi fa una versione davvero speciale della Huracán, che sembra scontrarsi con il concetto di “supercar” che le è riconosciuto. Una specie di provocazione della casa del Toro, che ha voluto mostrare le capacità da fuoristrada della sua sportiva, che per l’occasione ha chiamato Sterrato. Con questo nuovo video il costruttore italiano vuole sottolineare le doti off-road della macchina e lo fa in maniera eloquente sulla neve e il ghiaccio di una pista da sci alpina. Guardiamolo e godiamoci le evoluzioni della Huracán Sterrato, poi facciamo qualche considerazione.

UNA SUPERCAR FUORI DAGLI SCHEMI Visto che roba? Adrenalina e divertimento a valanga attivando la modalità di guida Rally, che sembra essere l'unica scelta logica dato il terreno. Questo profilo consente al sistema di trazione integrale della sportiva italiana di brillare davvero in situazioni di scarsa aderenza come le condizioni invernali; infatti, la modalità Rally è stata ottimizzata specificamente per superfici a basso coefficiente d’attrito come la neve. Siamo sinceri, a chi non piacerebbe vedere un testa a testa fra la Sterrato e la Porsche 911 Dakar su un terreno come questo? Noi, lanciamo la sfida, chissà che i due costruttori non la raccolgano…

Lamborghini Huracán Sterrato: alla frusta sulla pista di sciPNEUMATICI SPECIALI Tornando alla Huracán Sterrato, ricordiamo che l’auto è stata adattata anche grazie alle carreggiate più larghe, alla maggiore altezza da terra e agli pneumatici run-flat Bridgestone Dueler AT002 che, afferma Lamborghini, sono stati sviluppati per l'all-terrain di Sant’Agata Bolognese. Pneumatici che permettono di percorrere fino a 80 km anche se forati, ma anche di gestire la velocità massima del cacciatorpediniere off-road, che è di 260 km/h limitata elettronicamente.

Lamborghini Huracán Sterrato: la neve e il ghiaccio senza problemi con il drive mode RallyIL FUORISTRADA NON LA SPAVENTA PER NIENTE Ulteriori caratteristiche distintive rispetto alle altre Huracán sono un sottoscocca anteriore in alluminio, sottoporta e diffusore posteriore rinforzati, e passaruota più robusti progettati per proteggere l'auto sui percorsi più accidentati. La Huracán Sterrato che avete visto in questa clip è verniciata in Bianco Phanes e Grigio Telesto, con dettagli in fibra di carbonio nera, come i passaruota. Lamborghini sottolinea che si possono creare le combinazioni di colori preferite con oltre 350 opzioni di verniciatura offerte grazie al programma Ad Personam e gli interni possono essere scelti con 60 sfumature di pelle e Alcantara.

Lamborghini Huracán Sterrato: il V10 con 610 CV scatenato sulle Alpi italianeIL MOTORE RESTA LO STESSO E VA BENE COSÌ… Come tutte le Huracán, la Sterrato è alimentata da un motore V10 aspirato da 5,2 litri, questo da 610 cavalli e 560 Nm di coppia. Tutta quella potenza viene indirizzata alle quattro ruote tramite un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Secondo Lamborghini, la Sterrato può scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, solo mezzo secondo più lenta della Huracán Evo nonostante un peso superiore di 48 kg (1.470 kg). La produzione delle 1.499 unità di questa Lamborghini così speciale inizierà ufficialmente questo mese. Le consegne ai clienti cominceranno all'inizio dell’estate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/02/2023