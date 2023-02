La sfida tra Lamborghini Urus Performante e base? Ops! Il video

Inutile negarlo: quando esce una nuova Lamborghini ti aspetti che sia più veloce della precedente. Specie quando metti a confronto una Lamborghini Urus modello base con una ben più costosa Lamborghini Urus Performante. Lo dice il nome, dopotutto: Performante. Ma quanto più performante della standard? Il video della drag race qui sotto lo mostra chiaramente. Siete sorpresi? Guardate bene fino in fondo!

ATTENZIONE SPOILER I valori in campo, va detto, sono molto vicini. Ci pensano le rispettive schede tecniche a chiarire che entrambe le Urus adottano un V8 da 4,0 litri, con la base che sviluppa 650 CV, mentre la Performante alza l'asticella a 666 CV. Pari la coppia, di 850 Nm. Vicini anche i pesi, con appena 45 kg di vantaggio per la versione più prestante, la voce che evidenzia la maggiore differenza è quella del prezzo: oltre 100.000 euro, complessivamente, con la Performante che già aggiunge 36.000 euro in configurazione base rispetto alla standard, e che nel caso di quella del video fa lievitare lo scontrino di altri 65.500 euro a suon di accessori. E con un prezzo così, l'esito della sfida non è... scontato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/02/2023