Urus Coupé: se Lambo non si azzarda, Mansory rimedia

Il bello di avere la fama del ''cattivo'' delle favole è anche questo. Di costruire Urus Coupé, a Sant'Agata non se la sentono. Se - comprensibilimente - Lamborghini declina l'invito, Mansory coglie la palla al balzo. Dopotutto, con le supercar ''maleducate'' l'azienda tedesca ha maturato confidenza. Si chiama ufficialmente Venatus Coupe Evo C, verrà prodotta in soli otto esemplari, e rappresenta molto più che un semplice Urus due porte. Se sfogli la gallery, capisci anche il perché.

RISE THE BAR In genere, le creazioni sgargianti di Mansory aggiungono più potenza, carrozzerie più larghe e cabine dai colori vivaci a veicoli di lusso già esistenti. Con Venatus Coupe Evo C, il preparatore si è spinto anche oltre, deformando la carrozzeria del super SUV del Toro in ottica coupé. Convertire Urus in un SUV coupé non è stato un compito facile, tanto che l'intero processo ha richiesto un anno e mezzo.

UNA FATICACCIA Smonta le portiere posteriori, allunga le portiere anteriori, ridisegnale a forma di freccia, sposta indietro il montante B di circa 20 cm, salda i nuovi pannelli laterali alla carrozzeria, monta nuovi condotto laterali in carbonio: non proprio interventi di routine. Per completare l'opera, ecco cerchi da 24 pollici, spoiler sul tettuccio, il maxi alettone, il diffusore, l'impianto di scarico a tre vie high performance. Chissà che sound.

MOTORE, AZIONE Oltre al suo aspetto spaventoso, Venatus Evo C è anche più potente e più veloce di Urus standard. Grazie al tuning dei tecnici Mansory, il V8 raggiunge quota 900 cv e 1.100 Nm di coppia. Può raggiungere i 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h, un'impresa rara per qualsiasi SUV.

AVANTI, C'È POSTO Mansory consentirà ai clienti di scegliere il colore degli interni, disponibili quindi non solo nell'appriscente blu dell'esemplare delle foto. Nella sua trasformazione in veicolo a due porte, i sedili anteriori sono tra l'altro stati riprogettati con un meccanismo ribaltabile per migliorare l'accesso alla seconda fila, buona solo per due occupanti.

PECUNIA NON URUS Vuoi sapere quanto costa, vero? Beh, anche noi, peccato che la cifra non sia nota. Considerando che Urus parte da 235.000 euro, se azzardiamo uno scontrino di 300.000 euro abbondanti andiamo sul sicuro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2023