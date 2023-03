Lamborghini LB744: l'erede di Aventador si chiamerà Tormenta o Revuelto?

Finalmente ci siamo! Domani Lamborghini svelerà l’erede dell’Aventador, nome in codice LB744. Prima di sgranare gli occhi sul nuovo bolide V12 ibrido di Sant’Agata gustiamoci però l’ultima apparizione del muletto della nuova sportiva plug-in, avvistato proprio negli scorsi giorni da Varryx. Nel video pubblicato su YouTube appaiono anche una Aventador SVJ, una Huracan STO (qui la nostra prova) e un’elegantissima Countach LP400 rosso accesso.

DODICI CILINDRI IBRIDO Di nuova Lamborghini LB744 si è detto praticamente già tutto. L’auto sarà spinta da un V12 aspirato da 6,5 litri, abbinato a tre motori elettrici: due posti sull’asse anteriore e uno integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti. La trasmissione è disposta per la prima volta dietro al motore termico e trasversalmente rispetto al V12. Inoltre, LB744 porta al debutto il torque vectoring elettrico e inaugura il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0.

VEDI ANCHE

Il telaio di nuova Lamborghini nome in codice LB744

ATTESA (QUASI) FINITA Alla massima potenza il powertrain di LB744 esprime fino a 1.015 CV. In contesti discreti l’auto può muoversi a zero emissioni grazie ai motori elettrici che garantiscono una guida silenziosa e rilassata. Al momento sul web circolano alcune voci sul possibile nome della nuova Lambo. Secondo gli addetti ai lavori la scelta potrebbe ricadere su Tormenta o Revuelto, ma nelle ultime ore non sono sopraggiunte né conferme né smentite. Ad ogni modo l’attesa è ormai (quasi) finita, ancora un po’ di pazienza e finalmente conosceremo l’ultimo gioiello della Casa bolognese.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/03/2023