Lamborghini Day UK 2023, è il raduno dei record. Fotogallery

Con 382 Lambo la reunion di Silverstone, solo uno degli eventi in programma per il 60° anniversario, è la più popolosa di sempre

Immagina di aprire gli occhi e ritrovarti circondato da un esercito di Lamborghini di tutti i colori, di tutte le forme, di tutte le epoche. Immagina che tutte insieme accendano i motori ed urlino all'unisono. Dobbiamo immaginarlo pure noi, perché non c'eravamo. Siamo certi, tuttavia, che un po' avremmo preso paura. Ammontano a 382, le Lamborghini che lo scorso weekend si sono date appuntamento sul circuito di Silverstone per celebrare il ''Lamborghini Day UK'', ovvero la giornata dedicata alle celebrazioni ufficiali nel Regno Unito del 60° anniversario della nascita del Toro. Se te lo stai chiedendo, sì, è il record storico: mai così tante Lambo tutte in una volta nello stesso posto (record precedente: 251, Suzuka, marzo 2023). Sfoglia un po' la fotogallery e rifatti gli occhi.

Lamborghini Day UK, il Toro fa 382

SUA MAESTÀ REVUELTO Partite dagli 11 concessionari Lamborghini del Regno Unito in altrettanti gruppi di ''Bull Run'', sul mitico circuito nel Northamptonshire le auto sono state accolte dall'intero board del marchio, col Chairman e CEO Stephan Winkelmann, il Chief Technical Officer Rouven Mohr, l'Head of Design Mitja Borkert e il Chief Sales and Marketing Officer Federico Foschini a presentare in prima persona e in anteprima per la Gran Bretagna l'ultimo gioiello di Sant'Agata, Revuelto, la prima supersportiva ibrida plug-in V12.

Revuelto, al Lamborghini Day UK è British Premiere

CHE STORIA! Durante l'evento, tra giri di pista coi piloti della Squadra Corse e altre iniziative, anche la speciale esposizione - a cura del Lamborghini Polo Storico- di modelli iconici, tra i quali 400 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo ed LM 002.

A Silverstone sfila l'intera storia Lamborghini

TO BE CONTINUED Il Lamborghini Day UK è solo uno dei tanti eventi internazionali dedicati al 60° anniversario del brand, che hanno preso il via già a gennaio con l'inaugurazione del Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese completamente rinnovato e con la mostra ''The Future Began In 1963'', alla quale è seguito il Lamborghini Day Japan. Il 24 maggio partirà, questa volta in Italia, il tour ''Lamborghini Giro 60° Anniversario'', che culminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna con un Concours d'Elegance aperto al pubblico e che prevede la partecipazione di oltre 150 Lamborghini. Così, tanto per sapere.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/05/2023