Lamborghini Revuelto: la rivoluzione del Toro passa per l'ibrido, chi accetta la sfida? (video)

Della Lamborghini Revuelto abbiamo scoperto quasi tutto. Sappiamo come è fatta, quando arriva e c’è anche il configuratore per sognare un po’, visto che per i prossimi due anni è andata sold-out. Ma oggi la Casa di Sant’Agata Bolognese ha voluto fare un passo oltre poiché l’auto è davvero molto importante per il costruttore. Innanzitutto, non solo è la prima ibrida plug-in del Toro, ma è il modello che ha preso il posto di un’icona come la Aventador e dovrà mettersi alla prova contro la straordinaria Ferrari SF90 Stradale (anche la hypercar di Maranello dovrà guardarsi le spalle...). Ma quindi, la supercar bolognese ha quello che serve per avere successo? Per fornire al mondo uno sguardo dettagliato alla nuova supercar, Lamborghini ha pubblicato un video molto esaustivo, che mette in evidenza molte delle più importanti tecnologie e caratteristiche della Revuelto. Vediamolo insieme.

VEDI ANCHE

UN V12 RIVOLUZIONARIO Un elemento chiave di distinzione tra la Revuelto e tutte le altre Lamborghini V12 a partire dalla Countach è che la trasmissione non si trova più nel tunnel tra guidatore e passeggero. Nella Revuelto, adesso il pacco batteria si trova in quella posizione, mentre il motore è stato ruotato di 180 gradi e il cambio è ora collocato nella parte posteriore dell'auto. Anche la monoscocca della Revuelto rappresenta un significativo balzo in avanti rispetto all'Aventador. È realizzata interamente in fibra di carbonio, compresa gran parte della struttura anteriore. Giusto per farsi un’idea, Lamborghini afferma che il nuovo telaio è più rigido del 25% rispetto a quello dell'Aventador.

Lamborghini Revuelto: sotto pelle, ecco il sistema ibrido plug-in della macchinaUN RUMORE CHE È UNA SINFONIA A Sant’Agata hanno anche lavorato molto sulla colonna sonora della Revuelto. La clip ci ha dato un assaggio del rumore “spaziale” dell'auto durante la guida in modalità completamente elettrica. Anche l'ululato del V12 aspirato da 6,5 ​​litri è stato rielaborato. Detto questo, Lamborghini non ha ancora dato l'opportunità di guidare la Revuelto a nessuno, ma questa hypercar si sta già dimostrando molto popolare, visti i due anni di produzione già chiusi e che le turbolenze nei mercati finanziari non preoccupano i pochi facoltosi che acquistano una Lamborghini appena uscita dalla fabbrica, per giunta ricaricabile alla spina.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/05/2023