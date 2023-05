Lamborghini Centenario, in vendita il trattore da mezzo milione di euro

Una vera opera d’arte, prodotta nel 2016 in soli cinque esemplari per celebrare i 100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini

Si stanno svolgendo in queste settimane i festeggiamenti per i primi sessant’anni della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini. Quindici anni prima, nel 1948, il geniale costruttore fondò la Lamborghini Trattori, azienda che produceva mezzi agricoli sfruttando materiale bellico abbandonato, recuperato dai centri ARAR (Azienda Rilievo Alienazione Residuati).

Lamborghini Centenario, i sei tubi di scarico Ansa

CINQUINA Per celebrare i cento anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini, nel 2016 il designer Adler Capelli realizzò cinque esemplari del trattore Lamborghini Centenario, restaurando altrettanti modelli prodotti negli anni Sessanta. Esposti inizialmente al Salone di Ginevra di quell’anno, già allora venivano venduti al prezzo non esattamente popolare di 250mila euro.

Lamborghini Centenario, la strumentazione

NE È RIMASTO UNO Il quarto esemplare di questa striminzita ma preziosissima collezione appartiene al preparatore svizzero Cartech Autotechnik, che ha deciso di metterlo in vendita sul sito classicdriver.com a 488.400 euro, quasi il doppio del valore iniziale. E siamo sicuri che non farà fatica a trovare compratori... La carrozzeria è volutamente non verniciata per volontà dell’artista, il motore è un DLA 35 da 2,2 litri e 39 CV di potenza, abbinato a un cambio manuale e trazione sulle ruote posteriore. Solo 500 i km percorsi. Splendidi i sei tubi di scarico sulla fiancata, tre dei quali con gli interni verniciati in rosso. Interessa?

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/05/2023