Tutte le novità MG al Goodwood Festival of Speed 2023

Solo auto elettriche, solo modelli ad alte prestazioni: MG arriva al Goodwood Festival of Speed 2023 con tre novità che si sono cimentate lungo i 1.860 metri della celeberrima collina inglese.

MG al Goodwood Festival of Speed, la roadster Cyberster

LE AUTO DI SERIE Al suo debutto su strada la roadster Cyberster, svelata per la prima volta qualche settimana fa, accanto alla versione cattiva della media MG4 (qui il nostro primo contatto), chiamata XPower: 435 CV di potenza massima, 600 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

MG al Goodwood Festival of Speed

QUANDO ARRIVA La MG4 XPower arriverà anche in Italia entro la fine dell’estate, insieme a una versione Extended Range con una nuova batteria da 77 kWh, che porta l’autonomia dichiarata a 520 km. Prezzi non ancora comunicati.

MG al Goodwood Festival of Speed, la MG4 XPower in azione

LA CONCEPT La novità presentata al Goodwood Festival of Speed è la concept MG EX4, realizzata sulla base della MG4 XPower: un’auto nata per celebrare la leggenda del rally degli anni '80, la Metro 6R4. A muoverla lo stesso powertrain, ossia due motori - uno per asse - per una potenza complessiva di 320 kW (435CV) e una coppia massima di 600 Nm.

MG al Goodwood Festival of Speed, lo stand a Sussex

LE DICHIARAZIONI “Tornare a Goodwood è una grande emozione, il Festival of Speed è la cornice ideale per presentare le novità con cui MG ritorna alle radici del brand e alla sua anima sportiva che aveva caratterizzato il successo del passato”, ha commentato Andrea Bartolomeo, Country Manager di SAIC Motor Italy. “Le novità presenti al FOS sono la manifestazione tangibile dell’interpretazione che il brand dà di sé. Il passato ad alte prestazioni è tornato, e quale migliore occasione di Goodwood, per dare inizio alle celebrazioni del centenario”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/07/2023