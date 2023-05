MG Cyberster, ritorno al futuro: la roadster elettrica dal vivo (e in video)

Esposta nello showroom MG di Londra, la stradale 100% elettrica arriverà sui mercati la prossima estate: eccola in nuove immagini e in video

Sono passati due anni da quando venne presentata per la prima volta la concept Cyberster, futuristica sportiva che anticipava le linee della nuova due posti della rinata casa inglese. La versione definitiva della MG Cyberster ha abbandonato alcune delle soluzioni più spinte del prototipo, ma rimane una due posti ricca di fascino, e con tanti rimandi alle storiche berlinette della Morris Garage.

Anteprima digitale MG Cyberster from Junction Eleven on Vimeo.

ARRIVA IL PROSSIMO ANNO Il suo debutto sul mercato è previsto per l’estate del 2024, ma un primissimo modello di pre-produzione è già stato esposto dal vivo nella sede MG Motor UK di Marylebone, a Londra. Alcuni elementi sono del tutto nuovi, come le bellissime porte ad apertura verticale e il design del posteriore con gli indicatori di direzione a LED che sono - letteralmente - delle frecce; altri rimandano invece alla tradizione inglese, come il cofano allungato e il muso che punta deciso verso il basso. Una fusione tra passato e futuro che a noi pare decisamente riuscita.

MOTORIZZAZIONI Non abbiamo nuove informazioni per quanto riguarda motore e batteria: sappiamo che la nuova MG 100% elettrica dovrebbe montare un propulsore elettrico ad alte prestazioni da 400 kW (544 CV), per uno scatto da 0 a 100 contenuto nei tre secodi. La batteria, alloggiata sotto il pianale, dovrebbe assicurare un’autonomia più che discreta: le prime indiscrezioni parlavano di oltre 800 km.

MG Cyberster, la prima roadster elettrica di MG: vista di 3/4 posteriore

LE DICHIARAZIONI “È un momento speciale per tutti noi che abbiamo preso parte alla progettazione di questa vettura unica”, ha commentato Carl Gotham, direttore del SAIC Design Advanced London. “Con la Cyberster MG offrirà ai clienti una straordinaria roadster completamente elettrica, che potrà emozionare come le auto sportive MG del passato”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/05/2023