MG Cyberster: una roadster EV che omaggia le spider del passato

MG ha appena annunciato al Salone dell'Auto di Shanghai 2023 la messa in produzione della Cyberster, un'auto sportiva 100% elettrica ad alte prestazioni (qui le primissime foto). La roadster a due posti segna il tanto atteso ritorno del celebre marchio MG alla sviluppo di vetture sportive. Un aspetto non secondario che ha segnato il successo dello storico marchio britannico nei decenni passati. Nuova MG Cyberster è pronta a riportare le lancette dell’orologio al passo con i tempi grazie al suo potente propulsore a zero emissioni e interni contemporanei ed equipaggiati con tecnologie all'avanguardia.

MG Cyberster: 3/4 anteriore

RISPETTARE IL PASSATO Carl Gotham, Advanced Design Director del Design Studio MG fi Londra, ha commentato: ''La nostra intenzione era quella di creare una roadster completamente nuova, pronta per una nuova generazione di guidatori di auto sportive e che aprisse un nuovo capitolo per MG audace e avvincente […] L'obiettivo di Cyberster era quello di creare un design che fosse rispettoso dell'illustre passato del marchio e che ne riportasse in auge la vena sportiva, pur avendo assolutamente chiaro il traguardo futuro, essere moderna esattamente come le MG di oggi, completamente in sintonia con la rapida transizione verso la mobilità elettrica.''

MG Cyberster: spider 100% elettrica

OMAGGIO CONTEMPORANEO Lo stile evocativo e grintoso della Cyberster rende omaggio alle gloriose roadster del passato MG, con il suo caratteristico frontale allungato, il muso basso e le superfici sinuose (qui le foto del concept). Cyberster introduce al contempo nuove caratteristiche sorprendenti come le porte ad apertura verticale e il design posteriore Kammback (coda tronca). MG è pronta per un futuro elettrico e sportivo e il debutto di Cyberster rappresenta il modo perfetto per dare inizio alle celebrazioni del 100° anniversario del brand. L’arrivo sul mercato di MG Cyberster è previsto nel Regno Unito e in Europa nell'estate del 2024.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/04/2023