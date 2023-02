MG Cyberster: sfuggono in Rete le foto della spider elettrica

Due scatti - non tanto belli, a dire la verità - per capire che è vera: la versione di produzione del concept MG Cyberster EV è stata avvistata senza travestimenti (nella sede cinese del Marchio, pare) dandoci la conferma che il lancio annunciato per il prossimo aprile potrebbe essere davvero alle porte. La roadster elettrica - inglese nel marchio, ma cinese per nascita - è tra le prime a mostrare come potranno diventare le auto sportive nell'era dell'elettrificazione totale e date le premesse sembra... un gran bene.

La cabrio elettrica MG Cyberster EV quasi pronta per il debutto

GLI INTERNI Rispetto alla concept mostrata allo scorso Salone di Shanghai, a cui si riferiscono la foto di copertina e la maggior parte delle immagini nella gallery, la MG Cyberster di serie (il cui nome definitivo resta per ora un mistero) dovrebbe mantenere le porte con apertura a forbice, mentre gli interni cambiano a dare una plancia digitale più estesa a rimpiazzare il piccolo quadro sturmenti del prototipo. Non cambia molto il volante, che rimane vagamente somigliante a quelli usati in Formula 1 e privo della corona nella parte superiore.

MG Cyberster, gli interni della roadster elettrica

LE PRESTAZIONI Quanto alle prestazioni, gli 800 km di autonomia e lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi promessi per il concept paiono un traguardo lontano, ma le versioni basso di gamma dovrebbero avere un singolo motore elettrico e trazione posteriore, mentre la soluzione a doppio motore e trazione integrale dovrebbe rendersi disponibile per le varianti ad alte prestazioni. A puro titolo di riferimento ricordiamo che il crossover compatto della Casa, la MG 4 Electric, a trazione posteriore, è proposta con un motore singolo da 170 o 204 CV, per uno 0-100 in 8 secondi.

MG Cyberster: 3/4 anteriore

CON CHI SI CONFRONTA Chiaramente le prestazioni della MG 4 sono troppo modeste per giustificare le ambizioni di una roadster come la Cyberster, ma si dice che della crossover sia in lavorazione una alternativa bimotore a trazione integrale con 449 CV, per uno 0-100 in meno di 4 secondi e questa sì sarebbe una proposta consona anche per la cabrio. Tanto più che la Cyberster di serie dovrebbe collocarsi in una fascia di mercato significativmente più alta rispetto a quella della Mazda MX-5, per confrontarsi con le future roadster elettriche Porsche Boxster EV e Alpine A110 elettrica (qui la prova della S). Le vendite inizieranno probabilmente nel 2024, anno del centenario di MG.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/02/2023