MG4 XPower: con oltre 400 CV è lei la MG più potente di sempre!

Se pensate che nuova MG4 sia solo una semplice compatta elettrica per famiglie, vi sbagliate di grosso! Lo storico marchio britannico rilevato nel 2007 da SAIC Motor ha fatto i compiti a casa, presentando la versione sportiva XPower, che rende di fatto la MG4 l’auto più potente mai prodotta dal costruttore inglese (qui la nostra prova su strada di MG4). Si tratta a tutti gli effetti di hot hatch full-electric, che in Gran Bretagna verrà proposta a un prezzo di 36.495 sterline (circa 42.556 euro al cambio attuale). In UK l’auto è già ordinabile e farà il suo debutto ufficiale al Goodwood Festival of Speed.

MG4 XPower: il posteriore

400 CV E TORQUE VECTORING MG4 XPower dispone di un powertrain elettrico a doppio motore da 435 CV e 600 Nm di coppia. La ripartizione della potenza privilegia il propulsore posizionato sull’asse posteriore, che eroga qualcosa come 230 CV. MG4 XPower raggiunge i 100 orari da ferma in appena 3,8 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di 200 km/h. Gli interventi tecnici hanno portato in dote sospensioni più rigide del 25%, barre antirollio specifiche e uno sterzo migliorato e più reattivo. L’auto dispone inoltre del ''Dynamic Cornering Control System'', sviluppato appositamente per la versione XPower con differenziale elettronico bloccabile e torque vectoring.

MG4 XPower: gli interni

L'AUTONOMIA SCENDE Anche la frenata rigenerativa è stata appositamente ricalibrata, così come si è deciso di aggiungere il launch control. L'aumento delle prestazioni di MG4 si combina con uno stile più sportiveggiante all’esterno, con pinze arancioni, un tetto nero bicolore, cerchi in lega da 18 pollici e finiture specifiche (qui il listino prezzi italiano di MG4). Anche il colore Racing Green è un’esclusiva di MG4 XPower. L’autonomia complessiva dell’auto si riduce se paragonata alla MG4 Standard (450 km). La percorrenza massima della XPower è infatti di 385 km. Una ricarica veloce a 150 kW, consente infine di passare dal 10 all’80% di batteria in 35 minuti.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/07/2023