MG HS/EHS, per il C SUV è giunto il momento di rifarsi il look

Restyling profondo per il SUV medio della casa inglese: ecco come cambia, dentro e fuori, i prezzi e le offerte di lancio

Quando è arrivato in Italia, alla fine del 2020, il rinato marchio MG (di proprietà del gruppo cinese SAIC Motor) si era presentato con il SUV compatto ZS, che abbiamo provato tanto nella sua versione elettrica quanto in quella a benzina, e con il SUV medio HS, disponibile anche nella variante PHEV EHS (qui la nostra prova). Dopo il facelift della piccola di casa, è finalmente arrivato anche il momento di un profondo aggiornamento di metà carriera per MG HS.

Nuova MG HS/EHS, il nuovo frontale

COME CAMBIA FUORI Pur rimanendo invariato nelle dimensioni (4.610 mm x 1.876 mm x 1.685 mm, con un generoso passo di 2.720 mm), cambia completamente faccia presentando un frontale più personale e aggressivo: la nuova griglia satinata è incorniciata in un profilo a contrasto, così come nuovo è lo stile dei gruppi ottici, adesso full LED di serie. Originali gli indicatori di direzione a sviluppo verticale alloggiati nelle prese d’aria del nuovo paraurti. Al posteriore cambia il disegno dei proiettori, con alcuni elementi che rimandano alla Union Jack inglese, la bandiera del Regno Unito.

Nuova MG HS/EHS, come cambia dietro

ALLESTIMENTI E DOTAZIONI La gamma rimane invariata, con gli allestimenti Comfort e Luxury. Già dalla versione di attacco del listino sono presenti i sedili anteriori riscaldati, regolazioni elettriche, specchietti ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, infotainment aggiornato con connettività Android Auto e Apple CarPlay.

ADAS Molto ricca anche la dotazione di sicurezza attiva e passiva: tutti i modelli, a prescindere dalla motorizzazione, offrono di serie la console MG Pilot che prevede:

VEDI ANCHE

Cruise control adattivo

Monitoraggio dell’angolo cieco

Frenata automatica d’emergenza

Avvertimento collisione frontale

Assistenza al mantenimento di corsia

Telecamera a 360 gradi

Nuova MG HS/EHS, la console centrale

MOTORIZZAZIONI Invariata anche la gamma motori: MG HS prevede un 4 cilindri turbobenzina 1.5 da 162 CV / 119 kW con cambio manuale a 6 rapporti o doppia frizione a 7 rapporti. La versione plug-in MG EHS abbina un secondo motore elettrico da 122 CV / 90 kW, per una potenza combinata di 258 CV. La batteria ha una capacità di 16,6 kWh, per muoversi in modalità solo elettrica fino a 52 km. Il cambio è a dieci rapporti.

OFFERTA DI LANCIO Il listino di MG HS/EHS è così composto

Comfort Luxury 1.5 Manuale 25.490 euro 28.290 euro 1.5 Automatica 27.490 euro 30.290 euro 1.5 PHEV 36.590 euro 39.390 euro

Nuova MG HS/EHS, il restyling per il SUV di segmento C

Altre colorazioni oltre a quella standard hanno un sovrapprezzo di 700 euro. In questa fase di lancio MG prevede una campagna promozionale con 1.400 euro di sconto sul modello plug-in, e di 2.000 per il benzina, a cui si aggiungono altri 400 euro del Summer bonus (fino al 30 settembre). In alternativa sono disponibili i finanziamenti MG Boost, della durata di 36 mesi con rate a partire da 239 euro al mese, e un valore futuro garantito superiore a quello dei modelli precedenti. La garanzia rimane di 7 anni o 150.000 km per tutta l’auto, compresa batteria e motore elettrico.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/06/2023