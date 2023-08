Volkswagen California Concept: esce allo scoperto il nuovo mini camper

Erede del camper di maggior successo al mondo nella sua categoria, Volkswagen California Concept debutta al salone di Dusseldorf. La versione camper del Volkswagen Multivan T7 è destinata a entrare presto in produzione, introducendo parecchie novità rispetto al precedente California 6.1. Le dimensioni cresciute, per esempio, e il tetto sollevabile alto quasi due metri. Ma anche l'introduzione di una versione con motore plug-in hybrid è una prima visione sul camper-van di Wolfsburg. I principali interventi, comunque, riguardano la riprogettazione degli interni, alla ricerca di una maggiore abitabiliità e vivibilità degli spazi: dentro e fuori.

Volkswagen California concept, le due aree coperte ai lati

L'INTERNO La zona giorno e la cucina del camper sono state completamente rinnovate. Ora troviamo una porta scorrevole anche sul lato cucina, quello sinistro, per poter aprire il camper da ambo i lati e sfruttare meglio lo spazio esterno. Una tenda a bracci pieghevoli a sinistra e una tenda parasole a destra proteggono entrambi i lati del veicolo dal sole o dalla pioggia. California Concept presenta per la prima volta un concetto a tre zone. La zona 1 è quella esterna sul lato destro del van: in campeggio, la tenda parasole trasforma quest'area in una tenda con i lati aperti, aumentando la sensazione di vita en plein air.

Volkswagen California concept, in configurazione sala da pranzo

LA ZONA 2 La zona 2 è quella interna: dietro i sedili anteriori regolabili in altezza – che possono ruotare di 180 gradi – l’intero abitacolo del veicolo offre la flessibilità familiare di un Multivan, ma con la nuova generazione i sedili diventano singoli, leggeri e rimovibili per fare posto a tavole, biciclette e attrezzature sportive voluminose all'interno del veicolo. L'area salotto del California Concept può essere rapidamente convertita in un'area relax o in sala da pranzo, con i posti faccia a faccia per pasti o giochi in comune. La solida panca posteriore del vecchio California 6.1 lascia quindi il posto ai sedili posteriori singoli che si reclinano a formare un letto.

Volkswagen California concept, i sedili in configurazione letto

LA ZONA 3 La zona 3 è nuovamente all'esterno, ma dall'altro lato rispetto alla zona 1. Grazie alla porta scorrevole aggiuntiva sul lato conducente, e al nuovo concetto di blocco cucina e tenda da sole, sul lato sinistro del veicolo si crea un'inedita area esterna con cucina, con lavello, piano cottura a induzione scorrevole e frigorifero, oltre a un fornello a gas integrato. Una presa da 230 volt e un tavolo pieghevolecompletano il necessaire per allestire la sala da pranzo all'aperto. Un altro punto forte è la griglia compatta, che viene riposta nel mobile della cucina e può essere comodamente rimossa dall'esterno del veicolo; e pure il frigorifero è accessibile dall'esterno.

Volkswagen California concept, la griglia estraibile

PIÙ SPAZIO A BORDO All'interno, ora c'è spazio dietro il sedile del conducente o del passeggero anteriore per oggetti come una toilette rimovibile con compostaggio a secco. C'è molto spazio anche negli armadietti superiori e inferiori della cucina, che si trovano dietro il frigorifero. Inoltre sotto la prolunga del letto è presente un vano portaoggetti separato. L'interno del veicolo è illuminato da luci regolabili anche nel colore. Il blocco cucina è dotato di una lampada da tavolo rimovibile per creare un'atmosfera accogliente attorno al tavolo da campeggio. Se serve più luce, i bracci della veranda integrano ulteriori luci LED per illuminare la “terrazza”.

Volkswagen California concept rende vivibili tre zone: quella interna e le due esterne ai lati

CAMERA CON VISTA Nel tetto estensibile, fatto da un guscio in alluminio leggero e da un soffietto a triplo strato con un'ampia apertura panoramica nella parte anteriore, non mancano prese USB-C e luci a LED. Il meccanismo di sollevamento del tetto, che ospita un letto a molle basculante di alta qualità, viene controllato tramite un tablet verticale e multifunzione situato nell’armadio del montante C. Tutte le funzioni rilevanti per il campeggio possono essere controllate sul display touch, come il livello delle acque chiare e di scarico, le funzioni di illuminazione interna, lo stato dell'alimentazione elettrica, il frigorifero e il riscaldamento.

Volkswagen California concept, la plancia

CONNESSO COME A CASA Tutte queste funzioni possono essere controllate anche tramite smartphone, previa installazoine dell'app “Cali on Tour”, o dal sistema di infotainment, che comprende una funzione per livellare il camper. Il tablet non fornisce solo informazioni sul veicolo, ma ha anche la funzione di infotainment per guardare le proprie serie preferite, grazie al braccio articolato che consente di orientarlo per una visione ottimale. Il modello di serie del Volkswagen California camper-van, derivato dal concept che vedete qui, arriverà nel corso del 2024. Si spera in tempo per le prossime vacanze.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2023