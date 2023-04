Mercedes EQB Tech, serie speciale ad alto tasso tecnologico

La sempre più ricca gamma di SUV elettrici di Mercedes comprende anche EQB, dalle linee meno filati delle sue cugine ma con un guizzo di versatilità in più. Se volete conoscerla più da vicino, c’è un nostro videoconfronto con un’altra elettrica di dimensioni analoghe, Kia EV6.

Mercedes EQB Tech Edition, visuale laterale

L’ALLESTIMENTO Mercedes ha annunciato il nuovo allestimento Tech Edition, che come il nome lascia immaginare si rivolge principalmente a chi apprezza la tecnologia in tutte le sue forme, sia per quanto riguarda la sicurezza sia l’infotainment. In questa versione sono infatti disponibili di serie il pacchetto connettività e navigazione, il pacchetto sistemi assistenza alla guida, l’integrazione con lo smartphone e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Il vantaggio cliente rispetto alle dotazioni offerte da questa versione è del 55% (con il vantaggio che, essendo parte integrante della dotazione di serie, conservano il loro valore nel tempo).

Mercedes EQB Tech Edition, gli interni con le luci ambientali

MOTORI Mercedes EQB Tech si basa sugli allestimenti Sport e Premium, ed è disponibile nelle versioni 250 + e 300 4Matic, da 190 e 228 CV rispettivamente. La carrozzeria è disponibile nelle colorazioni Grigio Montagna, Digital White, Nero Cosmo e Blu Denim.

Mercedes EQB Tech Edition, visuale di 3/4 posteriore

PREZZI Il listino prezzi di Mercedes EQB Tech Edition parte da 60.090 euro per la versione 250 + realizzata su base Sport, e arriva a 66.330 euro per la 300 4Matic su base Premium.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/04/2023