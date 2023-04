Mercedes-AMG One: da oggi è lei la regina di Monza, il record è suo!

Che la Mercedes-AMG One fosse una macchina terribilmente veloce lo avevamo capito fin da quando ha sbriciolato il record per vetture di serie di quella particolare nicchia sul leggendario tracciato del Nürburgring a fine 2022. Con un motore derivato direttamente dalla Formula Uno di Lewis Hamilton usata dal campione inglese nel 2016, la AMG è un vero e proprio missile su quattro ruote. E, a furia di primati, la tedesca da mille e una notte (sportivamente parlando…) se ne è aggiudicato un altro. Oggi, infatti, può ufficialmente definirsi l'auto di serie più veloce che abbia mai percorso lo storico circuito di Monza. Mercedes-AMG ha annunciato su Twitter nei giorni scorsi che l'hypercar a motore centrale è riuscita a completare un giro di pista in un tempo di 1’43”902.

1:43,902 minutes. We're celebrating a new record on the Monza track! #ONEandOnly



[WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 9,9 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 223,4 g/km | Stromverbrauch gewichtet, kombiniert: 49,8 kWh/100 km | https://t.co/1hjefj6xrW] pic.twitter.com/qYcxOJ5pyN — Mercedes-AMG (@MercedesAMG) April 3, 2023

PRESTAZIONI DA MONOPOSTO Tuttavia, a differenza del micidiale toboga tedesco, a Monza non esiste un vero e proprio albo dei record sul giro per auto di serie ma, fortunatamente, il tempo è stato così eccezionale che possiamo metterlo a paragone con quelli delle auto da corsa per vedere quanto sia stata sconvolgente l'impresa della Mercedes-AMG One. Naturalmente, l'hypercar non è veloce come una Formula Uno da cui proviene il suo motore da 1,6 litri e, francamente, sarebbe un po’ imbarazzante per quelle monoposto se fosse così… Ma ecco un paio di dati che certificano l’impresa della tedesca. Lewis Hamilton ha percorso la stessa pista in 1’18”89 con la sua Mercedes W11 nel 2020. Un crono inavvicinabile per qualsiasi modello di serie, tuttavia, il tempo della Mercedes-AMG One la piazza a pochi decimi di secondo dalla Dallara 320 del 2022, un'auto da corsa a ruote scoperte che gareggia nella serie Euro Formula Open. La hypercar di Affalterbach è anche qualche decimo più veloce di auto da corsa della serie LMP3 nel 2020.

Mercedes-AMG One: la hypercar con motore ibrido derivato dalla F1SEDICI SECONDI PIÙ RAPIDA DELLA FERRARI Secondo Fastestlaps.com, i migliori tempi per le auto di produzione sono quasi dieci secondi più lenti rispetto al risultato della One. Per esempio, una Nissan GT-R R35 modificata è riuscita a girare la pista in 1’52”59, mentre la Ferrari LaFerrari ha potuto registrare solo un miglior tempo di 1’59”00 fra i cordoli del circuito brianzolo. La Mercedes-AMG One è un'auto molto veloce, ormai è inutile ripeterlo.

Mercedes-AMG One: il motore ibrido da oltre 1.000 CV durante le prove al bancoUNA PERLA RARA PER POCHI FORTUNATI Il record è stato stabilito da Mario Engel, brand ambassador AMG e pilota professionista, che ha anche stabilito il tempo record al Nürburgring. Per ottenere performance del genere la Mercedes-AMG One è equipaggiata con un V6 da 1,6 litri e quattro motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.063 CV in modalità Race Plus. Ha anche una sospensioni a controllo elettronico e un'aerodinamica super raffinata, che sfrutta anche spoiler attivi, per essere fra le più veloci hypercar mai costruite al mondo. Infine, il gioiello di meccanica tedesco è tirato in appena 275 esemplari. Come per sottolineare che tanta esclusività è dedicata a pochissimi eletti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/04/2023