Nuova Mercedes Classe E, appuntamento al 25 aprile. Primo teaser

Non di soli SUV vive il mercato, ora è il segmento ''evergreen'' delle berline executive di medie dimensioni, a prepararsi a dare il benvenuto a una delle sue storiche regine. Nuova Mercedes Classe E viene svelata online il 25 aprile, l'immagine oscurata del profilo del modello di sesta generazione è solo il primo assaggio di una serie. Assaggio grazie al quale allenare le papille gustative al sapore della portata principale.

Nuova Mercedes Classe E, la world premiere è il 25 aprile

STELLA DI MEZZO La foto teaser è in continuità con gli scatti spia dei mesi scorsi e conferma in parte quanto nuova Classe E, sempre in carrozzeria berlina e Station Wagon e anche in formato high performance AMG, assomiglierà a una Classe C di dimensioni superiori, incorporando al tempo stesso alcuni tratti della sorella maggiore Classe S. Tipo le maniglie porte a filo. La silhouette dell'esemplare dell'immagine sembra adottare il Night Package, con finiture nere dei finestrini invece delle più consuete cromature.

Un po' Classe C, un po' Classe S

SUPER MILD HYBRID Altro dettaglio che non passa inosservato è lo sportellino di ricarica sul lato guida posteriore. Ciò non significa necessariamente che ogni modello della gamma avrà funzionalità plug-in. La scelta di utilizzare una versione ibrida ricaricabile per l'immagine anticipatoria serve semmai a sottolineare la strategia di ''elettrificazione costante'' nella quale la Stella è impegnata anima e corpo, e della quale nuova Classe E sarà regale ambasciatrice. Aprendo alla guida in modalità emissioni zero non soltanto a bordo delle plug-in hybrid. Stando ai rumor, allo scopo di soddisfare le normative sulle emissioni Euro 7, ciascuna delle unità a quattro e sei cilindri benzina e (salvo sorprese) anche diesel di nuova E-Klasse beneficierà di un'assistenza ibrida leggera o ibrida alla spina. Pare tuttavia che gli stessi motori mild hybrid saranno molto più avanzati di quelli dell'attuale Classe E, sbloccando la funzionalità di guida in EV vera e propria. Ne sapremo di più il 25 aprile, capitolo nuova variante full electric EQE inclusa.

Nuova Classe E, le nostre foto spia

SALA GIOCHI Su Mercedes Classe E 2024, le familiari sensazioni di comfort di bordo, ma anche ''lusso digitale senza soluzione di continuità'' e ''tecnologie rivoluzionarie''. Abbiamo già avuto modo di sbirciare il cruscotto, espressione di una nuova interpretazione del sistema di infotainment Hyperscreen di EQS, col quadro strumenti digitale che in questo caso conserva tuttavia un'identità indipendente. Un app store consentirà ai conducenti di aggiungere diverse funzionalità tra cui Zoom, TikTok, il videogame Angry Birds, una fotocamera per selfie e video. Non ci sarà modo di annoiarsi, insomma. Presto - siamo certi - nuovi teaser.

Interni di nuova Classe E come un ''app store''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/04/2023