Mercedes al lavoro su un mini-SUV (anche elettrico) basato su Classe G?

Stando a quanto riportato dal magazine britannico Autocar, Mercedes-Benz sarebbe al lavoro su un ''baby'' SUV ispirato a Classe G. L’auto andrebbe a posizionarsi come ammiraglia di una nuova famiglia di modelli ''entry luxury'' e potrebbe essere offerta sia con motore termico, sia con propulsione 100% elettrica. L’auto nascerebbe sulla Modular Front Architecture (MFA2) di nuova Mercedes-Benz GLA/EQA (qui la nostra prova). La nuova mini-SUV XXS della Stella andrebbe così a rivaleggiare direttamente con Jeep Avenger, DS 3 e Smart #1: modelli con lunghezze di poco superiori ai 4 metri.

Il CEO Daimler Ola Källenius

VALORIZZARE LE ICONE ''La maggior parte delle aziende di lusso costruisce il proprio portafoglio sulla base di una o due auto iconiche. Mercedes-Benz ha la fortuna di avere più prodotti di questo genere nella fascia alta della sua gamma, come la Classe S, la SL, la Classe G, nonché i marchi AMG e Maybach. Pensiamo di espandere queste categorie con prodotti ancora più affascinanti'', ha commentato il CEO dell’azienda Ola Källenius.

VEDI ANCHE

SUV Mercedes in carica

TANTA AUTONOMIA La nuova B-SUV di Mercedes adotterebbe un'architettura di ricarica a 800 V in grado di ripirstinare dal 10 all’80% dell’autonomia in 30 minuti da una presa HPC da 350 kW (qui il piano industriale di Mercedes-Benz per il futuro). La batteria sarebbe piuttosto capiente 100 kWh, con un'autonomia in condizioni ottimali nell’ordine dei 450 km. L’inedita Mercedes potrebbe essere offerta anche in versione ibrida, andando a offrire una ''combinazione senza pari di lusso e capacità fuoristradistiche nel panorama dei veicoli elettrici''. Parola di Emmerich Schiller, Responsabile della divisione fuoristrada di Mercedes-Benz.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/03/2023