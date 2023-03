Mercedes GLB 2023: come cambia con il nuovo facelift?

Per il 2023 Mercedes-Benz GLB va sotto i ferri e si sottopone a un ritocchino in punta di piedi che ne ringiovanisce aspetto e contenuti (qui l'approfondimento). Si parte dal paraurti anteriore ridisegnato con protezione visiva del sottoscocca: un dettaglio che regala all'auto un aspetto più gagliardo e intraprendente. La griglia del radiatore a quattro lamelle orizzontali e stella centrale si unisce a forme più atletiche per i passaruota, con una linea laterale modellata in modo coerente, che va a creare un interessante gioco di luci e ombre. I nuovi fari full-LED e i gruppi ottici posteriori ne esaltano poi l'aspetto, mentre la gamma di opzioni si arricchisce con altri quattro modelli di cerchi e di un nuovo colore di vernice: Spectral Blue Metallic. Nell'allestimento base, nuovo GLB è dotato di cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Resta anche l'opzione con cerchi da 18 a 20 pollici.

Mercedes-Benz GLB 2023: il posteriore

NUOVI RIVESTIMENTI

Uno dei punti di forza degli interni è il sistema multimediale MBUX con doppio schermo indipendente (qui nuova Mercedes GLC Coupé 2023). Di serie sono presenti un display da 7 pollici e uno da 10,25, rispettivamente per quadro strumenti e schermi multimediali, con due schermi panoramici da 10,25 pollici disponibili come optional. Il volante di serie dell'attuale generazione è rivestito in pelle o - a richiesta - in pelle sintetica Artico. Inoltre, per la prima volta, è disponibile la corona del volante riscaldata per la versione AMG Line. In allestimento Progressive sono disponibili tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e grigio sagegrey. Il rivestimento dei sedili di serie in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut è ora disponibile anche in marrone bahia sulla AMG Line, per un totale di quattro colori: nero, marrone bahia, grigio saggina e la nuova tonalità rosso pepe. Fra le dotazioni standard troviamo inoltre: l'Highbeam Assist, la telecamera di retromarcia e il pacchetto USB, oltre al volante in pelle e ai fari anteriori a LED.

Mercedes-Benz GLB 2023: interni

VEDI ANCHE

MBUX AL TOP!

GLB è ora dotata anche dell'ultima generazione di MBUX, con stili di visualizzazione di nuova concezione: Classic, che fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, Sporty che si distingue per il contagiri dinamico e, infine, Discreet che riduce i display ai contenuti essenziali. Il nuovo design e il miglioramento delle prestazioni sono stati i punti principali della revisione del sistema multimediale di bordo. Per una maggiore connettività, GLB dispone ora di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore potenza di ricarica USB. In futuro, la connessione wireless con gli smartphone sarà possibile tramite Android Auto Wireless o Apple CarPlay. L'Assistente vocale integra Tourguide: che aggiunge un'interessante funzione alle informazioni di viaggio, inizialmente disponibile solo in Germania. Quando viene impartito il comando vocale ''Hey Mercedes, avvia Tourguide'', MBUX legge informazioni sui luoghi d'interesse, analizzando i cartelli delle località presenti lungo il percorso.

Il sistema MBUX di Mercedes-Benz GLB

CI SONO PURE I VIDEOGAME

Infine, con il pacchetto di personalizzazione opzionale per i servizi Mercedes me connect, Mercedes GLB si arricchisce di un nuovo extra digitale. Una selezione di mini-giochi progettati appositamente per i touchscreen e i pulsanti di comando a sfioramento sul volante trasformano il SUV in una vera console di gioco su ruote. Si può giocare da soli o con gli altri passeggeri. Attualmente sono disponibili giochi classici come Sudoku, Shuffle Puck, Pairs e Match 3, oltre a un quiz.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/03/2023