Mercedes GLA 2023: tutte le novità del SUV dopo il facelift

Tempo di facelift per la Mercedes GLA, che con l'aggiornamento 2023 guadagna affinamenti nello stile, una dotazione di serie più ricca e motori ulteriormente sviluppati. Quelli a benzina guadagnano tutti la tecnologia mild-hybrid e sono affiancati da versioni Diesel e plug-in hybrid. Ecco tutte le novità.

Mercedes GLA 2023, 3/4 posteriore

Frontale e lato B rinnovati per la Mercedes GLA 2023: fascioni inediti sottolineano l'indole off-road e la firma luminosa beneficia delle nuove luci di serie, che prevedono fari anteriori a LED High Performance e luci posteriori anch'esse a LED. Ulteriori tocchi si possono poi dare in fase di configurazione dell'auto, visto che il facelift si accompagna a un nuovo colore in gamma - Spectral Blue - e quattro ulteriori design per i cerchi fino a 20 pollici di diametro.

Mercedes GLA 2023, gli interni

All'interno, il volante è ora offerto anche in pelle sintetica Artico e riscaldabile in opzione sull'allestimento AMG Line. La pelle sintetica Artico la ritroviamo nei sedili comfort di serie, accanto a un tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero, ma come ogni Mercedes che si rispetti, anche la GLA 2023 offre ampie possibilità di personalizzazione dell'abitacolo nei colori e nelle finiture. Aggiornamenti anche per l'infotainment, con nuove grafiche per l'interfaccia MBUX e un display a centro plancia di serie più grande (10,25''). Lo schermo davanti al guidatore, per la strumentazione, parte da 7 pollici come nella GLA precedente (qui la prova), con la misura superiore disponibile a richiesta. Il collegamento con lo smartphone è ora possibile anche con le versioni wireless sia di Apple Carplay sia di Android Auto e in generale tutto il sistema - a partire dall'assistente vocale - sarebbe più rapido ed efficace, dice Mercedes.

Mercedes GLA 2023, volente e schermi dell'infotainment

L'equipaggiamento di base comprende già i fari abbaglianti automatici Highbeam Assist e la retrocamera, mentre il pacchetto di sistemi di assistenza al parcheggio è a partire dall'allestimento Progressive. Tra gli accessori, il sistema audio surround Burmester, in combinazione con l'ultima generazione di MBUX, offre ora l'esperienza audio immersiva Dolby Atmos; e con il pacchetto di personalizzazione opzionale per i servizi Mercedes Me Connect si guadagna una selezione di mini-giochi sviluppati appositamente per essere giocati tramite i touchscreen e i pulsanti di comando a sfioramento sul volante: per passare il tempo durante le soste per la ricarica della GLA plug-in, per esempio. L'elenco dei titoli comprende, per ora, i puzzle game e rompicapo Sudoku, Shuffle Puck, Pairs, Match 3 e un quiz. Niente simulatori di guida o giochi d'azione, per capirci.

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC, 3/4 anteriore della versione sportiva

Per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, i motori a benzina della nuova GLA sono tutti dotati di tecnologia mild-hybrid a 48 volt. La gamma comprende unità da 1,3 o 2,0 litri, con cambio a doppia frizione DCT a sette o otto rapporti come equipaggiamento standard. La trazione è anteriore o integrale 4matic secondo i livelli di potenza, che vanno da 136 a 224 CV. Lato Diesel, tutte unità da 2,0 litri prive di elettrificazione, per potenze da 116 a 190 CV e anche qui trazione anteriore o integrale secondo le versioni. Non manca la plug-in hybrid a benzina GLA 250e, con 224 CV e un'autonomia elettrica aumentata fino a 70 km (dato da confermare in sede di omologazione), mentre al top della gamma si piazza la Mercedes-AMG GLA 35 4matic da 306 CV, che raggiunge i 250 km/h dopo uno 0-100 km/h in 5,2''. Gli ordini per Mercedes GLA 2023 si aprono a maggio, con inizio consegne a settembre, ma ancora non è stato comunicato un listino prezzi: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/03/2023