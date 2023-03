Nuova EQG: l'elettro off-road Mercedes torna alla ribalta e lo fa con stile

Forme squadrate come da tradizione ma spunti inediti per supportare la tecnologia elettrica, potrebbe arrivare nel 2024 con quattro motori e la solite doti in off-road

L'attuale famiglia di veicoli elettrici di Mercedes è destinata ad allargarsi con l'introduzione di nuovi modelli. Fra berline e SUV più o meno grandi uno di questi sarà una versione a batterie della Classe G, che è nell’agenda della Casa di Stoccarda da tempo ed è stata presentata in anteprima con il concept EQG poco più di un anno fa. Dopo un po’ di mesi passati dietro le quinte – per continuarne lo sviluppo senza i clamori della cronaca – la EQG è ora tornata alla ribalta con un nuovo prototipo con una originale mimetica azzurra/blu, immortalato nel nord Europa durante l’ultima fase di test invernali.

Nuova Mercedes EQG: il prototipo avvistato durante i collaudiDESIGN NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE Questo muletto ci ha rivelato molto del design esterno, che conserva ancora la forma squadrata dei modelli con motore convenzionale. Tuttavia, la consueta griglia diventa una mascherina chiusa quasi ermeticamente e il paraurti anteriore è tutto nuovo. Lo stesso vale per i parafanghi e il paraurti posteriore, con quest'ultimo caratterizzato da una zona centrale rivista che ospita il portatarga. I cerchi in lega leggera hanno un design aerodinamico e probabilmente aiutano a ridurre al minimo la resistenza, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva rispetto a un set normale. Come si vede dalle foto della zona posteriore e di profilo, ovviamente sotto l'EQG manca l'intero impianto di scarico.

Nuova Mercedes EQG: stesse forme squadrate come il SUV che conosciamo da anniUN MOTORE EV PER OGNI RUOTA Non sappiamo molto del gruppo propulsore, a parte il fatto che presenterà una configurazione a quattro motori, con ogni unità che probabilmente agirà su ciascuna ruota. Mercedes ha parlato di “enorme potenza di traino” senza entrare nello specifico, ed è probabile che farà impallidire le versioni alimentate a benzina e gasolio in termini di rendimento, grazie alla mastodontica coppia motrice di cui disporrà. I motori saranno alimentati da un pacco batterie di grande capacità, ma ancora sconosciuta, che sarà affiancato da una variante “Long Range”, con accumulatori delle stesse dimensioni ma con capacità più elevata, aumentando così l'autonomia in modo significativo rispetto all'offerta di serie. Lato tecnico, l’autotelaio resterà simile a quello della Classe G con le opportune modifiche in ottica elettrificazione, il che significa che l'EQG resterà fedele alla sua filosofia originale di lussuoso off-road specializzato. Non resta che attenderne il debutto, che avverrà probabilmente verso la fine dell'anno, o nel 2024. Le voci dalla Germania indicano che dovrebbe essere in vendita dal prossimo anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/03/2023