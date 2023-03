Mercedes AMG GLS: arriva il super SUV griffato Affalterbach, ma ancora con il V8?

Per il SUV tedesco non sembrano esserci le condizioni per un cambiamento radicale, leggasi "downsizing", in occasione del leggero facelift

Mercedes è alle prese con lo sviluppo e i collaudi di una serie di nuovi modelli che arriveranno entro la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. Nonostante l’attenzione sia focalizzata su veicoli elettrici, la Casa di Stoccarda non vuole abbandonare per adesso alcune nicchie, che ha sempre presidiato con buon successo. E se parliamo di AMG, ogni singolo modello uscito dalle officine di Affalterbach ha sempre suscitato interesse. Dalle berline, alle coupé alle cabrio fino a SW e SUV. E proprio di questi ultimi parliamo oggi, anzi del SUV di lusso per eccellenza, la GLS che, alla faccia della transizione elettrica, ha una sua (ristretta) schiera di estimatori. E proprio l’ammiraglia a ruote alte griffata AMG è stata beccata in questi giorni durante i collaudi sulle strade ghiacciate del nord Europa nella sua veste più potente, cioè quella che assume le sembianze della 63 S.

Mercedes AMG GLS 63 S: in arrivo il super SUV con un leggero facelift IL SUV SPORTIVO CAMBIA VOLTO La GLS di serie ha fatto il suo debutto circa quattro anni fa con le varianti superlusso ​​​​Maybach e sportive AMG, arrivate più o meno sette mesi dopo. Fatta questa premessa, non saremmo sorpresi di vedere il lancio dei rinnovati SUV seguire un percorso simile ed è probabile che ci saranno ancora meno sorprese quando vedremo cosa è realmente cambiato per questo aggiornamento di metà carriera. Tuttavia, nel caso della versione AMG, le modifiche saranno viste di buon occhio dai molti appassionati, ne siamo sicuri. Ma veniamo alle prime considerazioni di carattere tecnico.

VEDI ANCHE

Mercedes AMG GLS 63 S: potrebbe restare sotto il cofano il V8 sovralimentato da 612 CVADDIO V8? SPERIAMO DI NO… La berlina AMG C 63 S E ha sostituito il suo V8 biturbo con un PHEV a quattro cilindri duemila e sembra confermato che la prossima E 63 si ridimensionerà anch’essa con un plug-in hybrid sei cilindri in linea. Questo, farebbe pensare a un downsizing anche per la futura GLS 63, ma il grande SUV riuscirà a rimanere fedele al suo V8? Il motore biturbo da 4,0 litri ha una potenza di 612 CV, per 850 Nm di coppia, e questo prima di aggiungere gli ulteriori 250 Nm forniti dal sistema mild-hybrid che supporta il motore convenzionale. Lo scatto da 0 a 100 orari avviene in poco più di 4 secondi, il che non è poi così male per un veicolo non troppo lontano dai 3.000 kg di peso. Certo, lato tecnico, non ci piacerebbe sollevare il cofano del “Panzer” tedesco e vedere che al posto del mastodontico e un po’ arrogante V8 trovi spazio (tanto spazio…) un modesto 4 o 6 cilindri in linea. Voi siete d’accordo?

Mercedes AMG GLS 63 S: l'imponente lato B con la batteria dei 4 tubi di scaricoCOME CAMBIA DENTRO E FUORI Non ci sono immagini degli interni, tuttavia, chi ha visto da vicino i prototipi assicura che Mercedes ha riconfigurato la plancia, che adesso ha un aspetto più moderno per supportare al meglio tutte le funzione dell'ultimo software MBUX e ha anche aggiornato altri elementi come il design del volante. Se ciò dovesse essere confermato, sembra che i cambiamenti, sebbene non siano così rivoluzionari, saranno ben più significativi di quelli che Mercedes-AMG ha pianificato per l'esterno. La mimetizzazione sul prototipo di prova lascia intravvedere una firma luminosa posteriore differente dal modello attuale, e il camuffamento sulla parte anteriore suggerisce che ci sono modifiche anche al paraurti, ma pur avendo confrontato queste immagini con quelle della GLS odierna, non sembrano esserci altre modifiche sostanziali. È probabile che anche i fari full LED abbiano uno stile diverso, ma quelli che vediamo nelle foto sembrano gli stessi montati sul SUV attuale e la mancanza di travestimenti suggerisce che non c'è niente di nuovo da vedere. Manca ancora un po’ al lancio, quindi ci sarà sicuramente un’evoluzione del design. Non resta che aspettare per capirne di più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/03/2023