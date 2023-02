Moncler per Mercedes Classe G: l’auto dei sogni dei paninari!

Per quanto possiamo raccontarci che sia una maison francese fondata nel 1952 nel piccolo villaggio di Monestier-de-Clermont, alle pendici delle alpi francesi, specializzata in abbigliamento invernale, per noi italiani con qualche primavera sulle spalle Moncler sarà sempre associata alla moda dei paninari che ha dilagato negli anni Ottanta.

Mercedes-Benz Project Mondo G, un momento dell'evento di Londra

INCONFONDIBILE L’imbottitura a vista cucita dei suoi piumini ne rappresenta da sempre il marchio di fabbrica e lo stile distintivo. Uno stile che debutta per la prima volta nel mondo dell’automobile, trasformando la granitica Mercedes Classe G in una sorta di gigantesco, improbabile ma spettacolare piumone su ruote.

Mercedes-Benz Project Mondo G, visuale frontale

L'EVENTO Il meraviglioso fuoristrada “paffuto” che vedete in queste immagini è stato realizzato in un unico esemplare, e presentato nel corso dell’evento The Art of Genius organizzato da Moncler per la London Fashion Week, e che ha visto partecipare, tra gli altri, Alicia Keys, Pharrell Williams, FRGMT, Salehe Bembury, Palm Angels e Jay-Z.

Mercedes-Benz Project Mondo G, un momento dell'evento di Londra

COME È FATTA Project Mondo G è indubbiamente una Classe G, con le sue linee squadrate e alcuni elementi ben contestualizzati, come il look “consumato” di carrozzeria e griglia, ma al tempo stesso è un giaccone di Moncler, con le enormi ruote imbottite in color argento, stile che si ritrova anche nell’hard top (o dovremmo dire soft top?) con tanto di chiusura a cerniera. Lungo 4,6 metri, è alto 2,8 metri e largo ben 3,4 metri (comprese le enormi ruote, si capisce), e pesa la bellezza di 2 tonnellate e mezzo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/02/2023