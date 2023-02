Mercedes, strategia del lusso paga. Nel 2023 avanti con missione EV

L'ordinaria amministrazione non è più sufficiente, lo scenario è sfidante, urge una tattica diversa dal passato. Quella di Mercedes, oltre allo sviluppo del proprio portafoglio elettrico, consiste nello spostamento del core business verso il top di gamma. A quanto pare, è la via giusta. Nel 2022, nonostante strascichi Covid, guerra in Ucraina, pressioni inflazionistiche e colli di bottiglia logistici, la Stella vede i ricavi aumentare del +12% a 150,0 miliardi di euro e gli utili prima degli interessi e imposte (EBIT) crescere del +28%, a 20,5 miliardi di euro. Avanti in questa direzione anche per il 2023.

Mercedes-Benz, il 2022 si archivia in positivo

PREMIUM? NO, LUXURY Che la strategia del lusso, per Mercedes, sia gratificante, lo dimostrano le cifre snocciolate in occasione della call sul bilancio 2022. Della crescita dei volumi di vendita (2,04 milioni di veicoli, cioè il +5% rispetto al 2021), gran parte del merito il Gruppo tedesco lo assegna proprio al segmento Top-End, in aumento del +8% (328 mila unità) grazie specialmente alle performance di nuova Classe S (+6%) e dalla sua versione completamente elettrica EQS, con oltre 23.400 veicoli venduti. A sua volta, Mercedes-Maybach raggiunge un nuovo record con vendite in aumento del +41%.

Nuova Mercedes-AMG EQS, manifesto del lusso elettrico sportivo

E IO PAGO Una statistica interessante, che testimonia il momentaneo successo della Luxury Strategy di Mercedes, riguarda il prezzo medio a vettura. Che nel 2022 ammonta a 72.900 euro. Maggiore del +9% rispetto ai 67.100 euro del 2021 e addirittura del +43% rispetto ai 51.000 euro del 2019. Quando alzare il target, paga, eccome.

FULL IMMERSION Ancora più netta la crescita delle vendite di Mercedes full electric. Con 149 mila unità, il passo avanti è del +67%, con un outlook 2023 che stima un ulteriore raddoppio dei volumi. Le elettriche chiedono tuttavia il sostegno di un complesso ecosistema, ecco perché la rete di produzione di auto e furgoni Mercedes è in corso di profonda riorganizzazione: la nuova fabbrica costruita in partnership con Contemporary Amperex Technology a Debrecen, Ungheria, un nuovo contratto di fornitura annuale di 10.000 tonnellate di idrossido di litio dalla start-up canadese-tedesca Rock Tech Lithium, infine - in prospettiva - una nuova rete di ricarica ad alta potenza in Nord America, Europa, Cina e altri mercati chiave. Sui tanto discussi target Ue per il 2035, Stoccarda sembra insomma in perfetto orario.

Marc Langenbrinck, nuovo CEO di Mercedes-Benz Italia

TURNOVER Contemporaneamente alla diffusione dei risultati finanziari 2022, la filiale italiana della Stella comunica il nome del CEO che da giugno 2023 sostituirà Radek Jelinek, in carica dal 2008: numero uno di Mercedes-Benz Italia sarà Marc Langenbrinck, attualmente CEO di Mercedes-Benz Svizzera.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2023