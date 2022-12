Quando il lusso non basta: ecco Maybach Classe S Haute Voiture

Oltre il premium, verso il lusso di fascia alta: la strategia di Mercedes è chiara, come ci ha raccontato anche Eugenio Blasetti nell’intervista dei giorni scorsi. Non è un caso, dunque, che sia appena stata presentata la serie limitata Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture (denominazione che fa il verso alla haute couture, l’alta sartoria), vero e proprio pezzo da collezione presentato a Dubai in occasione della sfilata di moda dell’Atelier Zuhra.

Maybach Classe S Haute Voiture, vista laterale

La base di partenza per questa berlina extralusso è la Mercedes-Maybach S 680, che sotto il cofano monta un V12 a benzina da 612 CV con la bellezza di 1.000 Nm di coppia, capace di spingere l’auto fino a 250 km/h, velocità a cui interviene il limitatore elettronico, con uno scatto da zero a cento in 4,7 secondi.

Maybach Classe S Haute Voiture, il logo sul montante posteriore

All’esterno troviamo una raffinata verniciatura bicolore che unisce il metallic nautical blue in alto e una leggera tonalità rosata scintillante nella parte inferiore, abbinata a cerchi blu nautico metallizzati. All’apertura delle porte una serie di motivi animati con i loghi di Mercedes e di Maybach (realizzati con tecnologia LCD) illuminano le zone d'ingresso anteriore e posteriore.

Maybach Classe S Haute Voiture, i sedili anteriori e il posto guida

In abitacolo troviamo le stesse tinte cromatiche, blu nautico scuro e oro rosa, impreziositi da elementi in cristallo e bianco opalino lucido. I rivestimenti di pannelli porta e sedili sono in un raffinato tessuto bouclé ispirato alla moda, con dettagli intricati presenti nei rivestimenti dei sedili e nei cuscini. I tappetini sono in lino e mohair, mentre nella zona posteriore troviamo il badge Haute Voiture alloggiato nel pannello della porta e una placca numerata che riporta il numero di serie.

Maybach Classe S Haute Voiture, i sedili posteriori

INFOTAINMENT DI CLASSE Per questo modello è stata personalizzata anche la grafica del sistema MBUX, che presenta dettagli fatti di nuvole e rose gold. Nel menu di selezione del profilo il conducente viene accolto da un fiore di magnolia e da particelle scintillanti. A questo si aggiungono dodici diversi avatar, personalizzati con accessori raffinati ed eleganti capi di abbigliamento.

Maybach Classe S Haute Voiture, le borse della collezione

Ispirata alla Mercedes-Maybach S Haute Voiture, è stata inoltre presentata una collezione di borse che sarà messa in vendita all'inizio del prossimo anno nei negozi Maybach Icons of Luxury (fisici e online). Disponibili in diversi stili e dimensioni, naturalmente in tiratura limitata, i diversi articoli saranno composti da materiali già presenti negli interni della vettura.

LE DICHIARAZIONI “Le complesse caratteristiche e gli elementi di design esclusivi sono ciò che rende la Mercedes Maybach Classe S Haute Voiture uno dei modelli più stravaganti che abbiamo mai creato”, ha commentato Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes. “Rappresenta il lusso sofisticato nella sua forma più pura. I nostri clienti hanno accesso allo stile di vita più aspirazionale possibile, quindi abbiamo voluto rispecchiarlo creando qualcosa di assolutamente desiderabile, utilizzando componenti mai visti prima su una Mercedes-Maybach”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/12/2022