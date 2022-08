Il concept Project Maybach va a ritmo di musica rap (video)

CONCEPT SUPER LUSSO NEL VIDEO DEL RAPPER Le collaborazioni fra case automobilistiche e artisti o campioni dello sport sono un punto fermo della comunicazione sui media per lanciare o sostenere un modello. Inutile fare esempi, basta scavare nella memoria di ognuno per ricordarne a decine. Una tra le ultime partnership è, per la verità, piuttosto originale, poiché ha coinvolto un brand di nicchia e super lussuoso come Maybach e il compianto stilista e imprenditore Virgil Abloh, creatore del marchio di abbigliamento super alla moda Off-White, mancato a novembre 2021. Era di pochi mesi fa la presentazione della Project Maybach x Virgil Abloh, una concept car elettrica per il fuoristrada. Oggi, quell’esercizio di stile e tecnologia su quattro ruote è tornato protagonista, poiché il cantante Drake, grande collezionista di automobili, ha usato la Project Maybach in uno dei suoi ultimi video musicali. La clip è stata prodotta per la canzone “Sticky”, che è l’ultimo singolo del suo recente album, Honestly, Nevermind e presenta il fuoristrada di lusso realizzato in esemplare unico. Ecco il video dove troviamo protagonista il concept off-road.

ESEMPLARE UNICO CHE GUARDA AL FUTURO L’auto si mostra in tutta la sua opulenza sulle rive di un lago con Drake che indossa abbigliamento e attrezzatura da pesca. Descritta come una “coupé fuoristrada elettrica a batteria a due posti”, è una visione di come potrebbe essere il design dei veicoli BEV per il segmento di lusso. Con una lunghezza di 5,9 metri, il concept unisce spunti di stile della vecchia scuola (il lungo cofano e le linee della carrozzeria da coupé) con accenni off-road come il roll-bar esterno, gli enormi pneumatici tassellati e un abitacolo neo-retrò con contaminazioni futuristiche per design ed ergonomia dei comandi. Il concept Project Maybach x Virgil Abloh è stato purtroppo anche uno degli ultimi progetti del designer prima della sua morte. Dopo la presentazione, l'auto è stata mostrata al pubblico al Rubell Museum di Miami, in Florida.

Project Maybach x Virgil Abloh: il concept off-road elettrico compare nel video del rapper Drake COLLABORAZIONE DI SUCCESSO Drake, nel frattempo, è stato chiaramente entusiasta di poter girare il videoclip con l'auto, pubblicandone solo una foto sul suo profilo Instagram prima di lanciare il suo ultimo video. Il rapper canadese ha posseduto in passato una Ferrari LaFerrari, una Mercedes-Maybach G650 Landaulet, una Rolls-Royce Cullinan e altre super esclusive automobili. Dal suo canto, Mercedes sarà senza dubbio contenta di avere il suo concept presente nel video dall'artista. Solo un giorno dopo essere uscito il 2 agosto, la clip è stata vista 1,8 milioni di volte e l'album in cui è contenuta la canzone, Honestly, Nevermind , ha debuttato al numero 1 del sito web musicale Billboard 200 a giugno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/08/2022