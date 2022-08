Mercedes Maybach EQS: il super SUV elettrico sfida le leggi del lusso

DAL CONCEPT ALLA PRODUZIONE Il brand extra lusso Maybach di Mercedes ha lanciato il suo primo modello 100% elettrico sotto forma di concept al Salone dell’Auto di Monaco 2021 e oggi quel prototipo sta diventando realtà. Non solo un esercizio di stile e tecnologia, ma un SUV a batterie che stiamo vedendo sempre più spesso su strada durante i test dinamici. Le ultime immagini che sono arrivate in redazione ci fanno dare un’occhiata più da vicino ai prototipi che sono ancora mimetizzati con le pellicole adesive, ma ci lasciano capire forme e proporzioni.

Mercedes Maybach EQS: il lussuoso SUV elettrico ai collaudi su stradaLOOK INEDITO CON FORME PIÙ SOFT In particolare, questo esemplare rivela le sue nobili radici Maybach grazie ai paraurti anteriori e posteriori modificati, che paiono più smussati rispetto ai modelli Mercedes. Ci sono, poi, fari dal profilo differente, soprattutto quelli dietro sembrano molto più sottili e probabilmente avranno una barra luminosa a tutta larghezza per collegarli virtualmente, anche se siamo ancora nel campo delle ipotesi vista la pesante mimetizzazione. Per ora non ci sono indicazioni riguardo gli interni, ma ci aspettiamo qualcosa di sontuoso con al centro il benessere dei passeggeri anteriori e posteriori.

Mercedes Maybach EQS: stile esclusivo con spigoli smussatiTRAZIONE INTEGRALE E AUTONOMIA EXTRA La propulsione elettrica del SUV Mercedes-Maybach EQS sarà fornito di serie su entrambi gli assi; quindi, trazione integrale e batteria abbastanza capiente (100 kWh?) da garantire circa 600 chilometri di autonomia per ciascuna ricarica, oltre ad assicurare potenza e accelerazione al vertice del segmento. Durante la rassegna tedesca il concept è stato mostrato con splendidi cerchi da 24 pollici di diametro, finiture esterne molto appariscenti, carrozzeria bicolore rossa/nera e un abitacolo da mille e una notte con moquette in pelliccia sintetica, un vaso di fiori e addirittura finiture in oro rosa. Mercedes ha affermato che il concept era un modello unico, ma anche rappresentativo di cosa potersi aspettare dal modello di produzione. In altre parole, tante soluzioni viste a bordo di quella one-off sperimentale le troveremo a bordo della versione definitiva.

Mercedes Maybach EQS: lancio previsto nel 2023 e prezzo per pochi fortunatiGEMELLO MERCEDES CON MOTORE A BENZINA Infatti, il SUV EQS di Maybach non sarà altro che l'equivalente completamente elettrico del SUV Mercedes-Maybach GLS, altro esempio di modello extra lusso a ruote alte della casa tedesca ma alimentato da un motore V-8 turbo-benzina di 4,0 litri. EQS rappresenterà un modello inedito per il marchio Maybach e debutterà dopo il gemello marchiato Mercedes, che sarà lanciato un po’ prima. Per questo motivo ci aspettiamo di vedere su strada il super SUV Maybach non prima del 2023. Con un prezzo di partenza che sarà certamente a sei cifre, Maybach EQS offrirà quasi ogni lusso di serie, anche se alcune opzioni e funzionalità di personalizzazione più esclusive saranno probabilmente offerte con un costo aggiuntivo. Milionari di tutto il mondo, preparate il bonifico!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/08/2022