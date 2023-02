Mercedes taglia 19 tipi di carrozzeria su 33? Cosa c'è di vero

Sembra di rivedere il trailer di Highlander: ''Ne resterà solo uno''. Solo che qui l'Ultimo Immortale non sarebbe Christophe Lambert, ma più probabilmente un SUV. Questo è quanto riporta la testata americana Car and Driver, secondo cui Mercedes starebbe programmando l'uscita di scena di 19 stili di carrozzeria sui 33 che ha in listino, eliminando da qui al 2030 station wagon, shooting brake, spider e coupé. Alla fine la gamma si comporrebbe di appena 14 tipi di auto che si posizioneranno ancora più in alto nel mercato, per intercettare una clientela sempre più abbiente. Ma cosa c'è di vero?

DIETRO LA NOTIZIA Una notizia così meritava un approfondimento, anche perché l'hanno ripresa testate di mezzo mondo. Così abbiamo interpellato la diretta interessata, ma Mercedes preferisce non commentare quelli che liquida come rumors. Tuttavia il piano strategico diffuso i giorni scorsi dalla Casa della Stella fornisce qualche elemento di riflessione: si veda per esempio l'immagine qui sotto, con i lanci già annunciati da Mercedes per il 2023. Inoltre una realtà leggermente diversa emerge anche da un'attenta lettura di quanto ha riportato la stessa testata americana.

Le Mercedes in arrivo nel 2023

DAL VECCHIO AL NUOVO Nella fattispecie, le coupé e decappottabili di classe C ed E cesseranno di esistere tra il 2023 e il 2024, per essere sostituite da un paio di modelli di classe CLE a due porte: questo però già si sapeva e la cosa non suscita meraviglia. Citando fonti anonime, Car and Driver sostiene anche che gli attuali SUV e berline simili a coupé sarebbero destinati a scomparire presto: la classe CLS cesserà di esistere nel 2024 e la più affilata AMG GT 4 porte seguirà la stessa strada nel 2024 o 2025. La stessa testata riporta però che nel 2026 vedremo una nuova coupé a quattro porte, oltre a una SL di nuova generazione più spaziosa (sempre decappottabile, comunque) e una nuova coupé AMG GT: tutte elettriche. Insomma parliamo di sostituzione più che di pensionamento, si direbbe.

SEMPRE PIÙ IN ALTO A guardar bene la notizia che coupé e cabrio sarebbero morte viene contraddetta nel giro di poche righe anche quando la testata americana annuncia che Mercedes-AMG lancerà la nuova coupé GT basata sull'attuale roadster SL, mentre quest'ultima vedrà ampliarsi la propria gamma con una nuova offerta Maybach. Salvi i due stili di carrozzeria, è vero che il mercato premia le premium - scusate il gioco di parole - e ancora di più il lusso vero e proprio, quindi sviluppare la gamma e i modelli verso l'alto, puntando su un valore aggiunto sempre più elevato, è per Mercedes la strategia vincente per il prossimo futuro, del tutto in linea con i mercati internazionali.

VEDI ANCHE

Quanto vale il mercato del lusso nel Mondo, dati 2022

SUV COUPÉ, WAGON E SHOOTING BRAKE Nuove generazioni di GLE e GLC Coupé debutteranno nei prossimi anni, ma successivamente anche le loro discendenze finiranno, secondo Car and Driver, che riserva le previsioni più funeste per station wagon e shooting brake, con la classe C wagon destinata a sparire dal mercato europeo dopo il 2028. Vero è che entro la fine del 2023 vedremo la classe E di nuova generazione, da cui deriverà l'ultima wagon in seno alla Casa della Stella, con una fine della produzione già scritta e prevista per il 2030. La classe CLA di nuova generazione, costruita sulla piattaforma elettrica MMA e prevista per il debutto nel 2025, sarà l'ultima shooting brake del marchio a essere distribuita in Europa, pare.

PRESTO PER PARLARE? Tutte queste fosche previsioni, tuttavia, vanno messe in prospettiva. Come si vede, gli orizzonti temporali sono lunghi: l'uscita dal mercato di station wagon e shooting brake potrebbe avvenire tra il 2028 e il 2030. È chiaro che, se davvero si arriverà ad avere sul mercato solo modelli 100% elettrici, potremo vedere in futuro stili di carrozzeria differenti dagli attuali, ma anche in ottica industriale da qui al 2030 il piano strategico potrebbe venire modificato e vedere l'introduzione di nuovi modelli per andare incontro ai futuri orientamenti del mercato. Pare insomma affrettato escludere a priori che non ci saranno eredi per le auto dall'arrivo già confermato che, parafrasando, hanno ancora tutta una vita da vivere. L'unico punto su cui mi sento di scommettere è la crescita dei prezzi. Ma le Mercedes, comunque, non sono mai state per tutti.

Fonte: Car and Driver

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/02/2023