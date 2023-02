Intelligenza artificiale: Mercedes la fa salire a bordo di Classe C e Classe S

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SI FA LARGO Mercedes ha appena annunciato l’arrivo di un aggiornamento software gratuito via etere (OTA) per il sistema infotainment MBUX delle berline Classe C e Classe S, che include nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) che erano già disponibili a bordo dei due modelli elettrici EQE ed EQS, così come sulle versioni più recenti delle berline con motore convenzionale. La caratteristica più interessante di questo aggiornamento è l’aggiunta della funzione “Zero Layer” nel dispositivo multimediale. Questo utilizza l'intelligenza artificiale per collocare le applicazioni più utili al livello superiore del menu nella schermata iniziale del display, in base alla situazione e al contesto, in modo che l’utente non debba scorrere i sottomenu e semplificandone l’utilizzo a tutto vantaggio di sicurezza e praticità.

Aggiornamento OTA Mercedes: l'intelligenza artificiale sale a bordo di Classe S 2021AI FORNISCE SUGGERIMENTI E SCORCIATOIE Mercedes afferma che l'intelligenza artificiale riconosce il guidatore, ricorda le sue preferenze e le utilizza per fornire suggerimenti personalizzati per sfruttare al massimo le funzioni di comfort dell’auto. Per esempio, se il guidatore effettua spesso una telefonata specifica mentre torna a casa dal lavoro, l'MBUX gli suggerirà una scorciatoia per telefonare esattamente nello stesso momento. A questo punto, è possibile scegliere se utilizzare la scorciatoia suggerita e continuare con questa abitudine, oppure no. Se preferite mantenere le vostre abitudini, è sufficiente rispendere con: “Non suggerire ora” o “Non suggerire più”. Come accennato, l'aggiornamento è compatibile con la Classe C (W206), la Classe S (W223) e la Maybach Classe S (Z223) prodotte nel 2021, poiché i modelli costruiti successivamente lo hanno già installato dalla fabbrica. In caso di compatibilità dell’auto, i proprietari verranno informati di questa opzione tramite l'applicazione per smartphone e tablet Mercedes Me, ma anche tramite l'infotainment MBUX. Un vantaggio è che chiunque scelga di effettuare l'aggiornamento può sempre passare da un'interfaccia all'altra.

Aggiornamento OTA Mercedes: le nuove funzioni disponibili con l'AI sui modelli 2021MERCEDES ALL’AVANGUARDIA CON I SISTEMI OTA Ricordiamo che la Casa di Stoccarda è stata fra le prime a offrire upgrade del software via etere; infatti, fin dal 2013 i suoi modelli sono compatibili con gli aggiornamenti da remoto. Oggi, con l’evoluzione della rete internet, questa funzione viene sempre più utilizzata dalla maggior parte delle case automobilistiche poiché è rapida ed efficace. Ciò consente loro di migliorare la funzionalità delle loro offerte esistenti e di rendere disponibile l'aggiornamento a tutti i clienti senza attendere un aggiornamento di metà ciclo di vita o, addirittura, un modello di nuova generazione.

