Nuova Mercedes GLC Coupé: carattere sportivo, fede ibrida

Se GLC è un successo planetario, gran parte del merito è da ascrivere alla sua variante ''spensierata''. Mercedes GLC Coupé prima maniera fece colpo e tutto lascia immaginare che anche nuova GLC Coupé ruberà cuori. Perché fuori è simile a GLC Coupé prima edizione, mentre dentro è ancor più chic, più tecnologica, più confortevole. Dulcis in fundo, è ancor più ibrida. Ma di quel genere di ibrido che manco te ne accorgi. Nuova GLC Coupé in vendita da luglio 2023, snoccioliamone intanto gli highlight.



Nuova Mercedes GLC Coupé

L'aspetto complessivo è molto simile al passato, con la classica silhouette sportiva da coupé sui tacchi (anzi su...zeppe) che si combina con i nuovi tratti somatici manifestati anche da nuova GLC non coupé. Dal disegno leggermente più slanciato e dalla differente firma luminosa, i nuovi fari (con l'opzione delle Digital Lights) sono perciò ora collegati alla parte superiore della griglia del radiatore, sottolineando così in modo più esplicito la larghezza del veicolo. Griglia che a sua volta è puntellata di tante piccole stelline Mercedes a tre punte. Molto simile alla precedente è pure la fiancata, dalla linea del tettuccio comunque più aerodinamica (il Cx migliora da 0,30 a 0,27), mentre senz'altro più eleganti risultano la forma e l'effetto luminoso dei nuovi gruppi ottici posteriori. Un tocco di classe, infine, il paraurti cromato, di serie come i cerchi da 18 pollici.

Il nuovo frontale

MISURE Con una lunghezza di 4.763 mm, nuova GLC Coupé è 31 mm più lunga di prima. Ma è anche 5 mm più alta, mentre resta invariata la larghezza di 1.890 mm. Il volume del bagagliaio spazia dai 545 litri in configurazione standard (+45 litri rispetto al predecessore) ai 1.490 litri di capacità massima (+90 litri). Qualche decilitro di capacità in meno per le versioni ibride plug-in, sprovviste di doppiofondo. In compenso, il portellone elettrico Easy-Pack è di serie su tutte.

I nuovi gruppi ottici di coda

Una volta a bordo, chi già conoscesse nuova Mercedes GLC, e ancora prima, nuova Classe C, vivrà il classico dejavù. C'è - di fronte al guidatore - un nuovo schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici, dal ricercato effetto ''sospensione a mezz'aria'', c'è soprattutto - appoggiato tra plancia e tunnel centrale - il più moderno display centrale verticale da 11,9 pollici del sistema di infotainment MBUX di ultima release, più reattivo, dalle capacità di apprendimento ottimizzate e dalla superficie leggermente orientata verso il guidatore. Un optional al quale fare un pensierino è poi il sistema audio surround Burmester a 15 altoparlanti e 710 Watt di potenza.

Nuova GLC Coupé, gli interni

AURA MERCEDES Nuovi inoltre i pannelli porta e la console centrale, ora sprovvista di interrutori fisici, del joypad e - a coperchio vano portaoggetti rpiegato - dalla superficie completamente liscia. Nuove impiallacciature di legno a poro aperto, nuovi intarsi in alluminio, più lungo di 6 cm, infine, il tetto panoramico. In generale, si rimescola l'ordine e la posizione degli accessori, resta invece intatto quel senso di avvolgenza e di qualità dei dettagli dei quali GLC, dopotutto, non ha mai fatto difetto.

In attesa delle versioni AMG, non ancora delineate, nuova GLC Coupé un SUV ''nativo ibrido''. Il programma di motori ''non ricaricabili'' comprende esclusivamente unità 4 cilindri 2,0 litri benzina e diesel con tecnologia mild hybrid 48V (tecnologia che genera un ''boost'' di 23 cv e 200 Nm), abbinate a cambio automatico a 9 rapporti e a trazione integrale 4Matic. Lato benzina, la scelta è tra una potenza di 204 cv (GLC 200) o di 258 cv (GLC 300), mentre il diesel si declina nelle varianti da 197 cv (GLC 220 d) e 269 cv (GLC 300 d). Dall'offerta a gasolio scompare perciò il 6 cilindri da 3,0 litri.

Solo motori ibridi

PLUG & PLAY Ricco anche il catalogo delle ibride ricaricabili, motorizzazioni sempre basate su un 4 cilindri da 2,0 litri e una batteria da 31,2 kWh, garanzia - sulla carta - di una percorrenza in elettrico tra i 113 e i 131 km. Per GLC plug-in hybrid a benzina, due alternative: da 313 cv (GLC 300 e) o da 381 cv (GLC 400 e). Con 335 cv, GLC Coupé diesel plug-in hybrid individuata invece dalla sigla GLC 300 de. La batteria può essere ricaricata anche a una potenza di 60 kW, caso in cui la rigenerazione completa richiede appena 30 minuti.

GLC Coupé Plug-in: più autonomia e ricarica più rapida

Sportiva di nome e di fatto: nuova GLC Coupé adotta di serie assetto sportivo, sterzo a rapporto variabile, inoltre un nuovo assale anteriore a quattro bracci e una sospensione posteriore indipendente multi-link. In opzione, anche sospensioni pneumatiche Airmatic con smorzamento regolabile in compressione ed estensione e assale posteriore sterzante, per ridurre il raggio di svolta - da fermi o a basse velocità - di 90 cm (10,9 metri in tutto).

Sportiva di aspetto e nella guida

Nuova GLC Coupé un modello chiave che da mamma Mercedes riceve l'ultima generazione del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Pacchetto che contiene funzioni aggiuntive o migliorate, tra le quali maxi Head-up Display, cruise control adattivo intelligente (Active Distance Assist Distronic), assistenza dinamica alla svolta (Active Steering Assist) e riconoscimento segnali stradali (Traffic Sign Assist). Per preservare la carrozzeria in fase di parcheggio, accessori irrinunciabili sono infine il pacchetto telecamere a 360° e la funzione “cofano trasparente”, molto utile anche per la guida in fuoristrada.

GLC Coupé 2023, Head-up Display quasi ''aeronautico''

Nuova Mercedes GLC Coupé in vendita da luglio 2023, con la campagna ordini che con ogni probabilità scatterà già nel corso della primavera. La filiale italiana non ha ancora comunicato il listino prezzi: con buone probabilità, la soglia di ingresso sarà di qualche centinaia di euro superiore rispetto agli attuali 59.000 euro circa.

Nuova GLC Coupé in vendita dall'estate 2023

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/03/2023