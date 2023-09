Mercedes GLC Coupé: sterza con le ruote dietro per danzare tra le curve

Alle novità della Mercedes GLC Coupé avevamo già dedicato un articolo: quello che mancava era la prova su strada. Se siete curiosi di conoscere le nostre opinioni dopo il test drive, continuate a leggere.

Nuova Mercedes GLC Coupé 2024, 3/4 posteriore

Appartiene a una generazione tutta nuova la Mercedes GLC Coupé che vedete in queste pagine, che cambia molto più di quanto l'aspetto faccia immaginare. Lo stile si aggiorna nel segno della continuità, ma l'aerodinamica migliora e non di poco: in cifre, il cosiddetto Cx passa da 0,30 a 0,27 e il vantaggio è tangibile anche a livello di rumorosità in abitacolo, dove i fruscii aerodinamici sono molto contenuti entro le velocità consentite in autostrada.

L'ABITACOLO All'interno il colpo d'occhio è fenomenale: il design della plancia ricco di curve e cromature, che trasmette un forte family feeling con altri modelli della gamma, continua a dare un'impressione di ricchezza, accentuata dalle luci ambient che sottolineano le bocchette di ventilazione di gusto aeronautico e delineano il perimetro dell'abitacolo illuminando i pannelli porta. Materiali e finiture sono all'altezza del blasone, a eccezione dei pannelli porta, dove le plastiche a vista della parte bassa hanno una consistenza leggera e le tasche mancano di qualsiasi rivestimento interno anti-rumore.

LO SPAZIO A BORDO Parlando di abitabilità, lo spazio è generoso: proprio come ti aspetti da un'auto di 4,76 metri di lunghezza. Il bagagliaio, però, risente del tipo di motorizzazione: i modelli mild hybrid possono contare su una capacità di tutto rispetto, da 545 a 1.490 litri, mentre quelli plug-in hybrid dalla batteria molto più grande vedono ridursi il carico utile, che va da 390 a 1.335 litri reclinando gli schienali dei sedili posteriori. C'è di buono che il portellone elettrico Easy Pack è di serie su tutte le versioni.

Nuova Mercedes GLC Coupé 2024, gli interni

LA TECNOLOGIA La plancia è tutta digitale, anche se i due schermi per strumentazione e infotainment sono ben separati e non riuniti in un unico megaschermo a effetto cinema come vuole l'ultima moda. Il display davanti al guidatore misura 12,3 pollici, mentre quello touch a centro plancia è da 11,9 pollici. Malgrado sia più piccolo, è quest'ultimo a rubare la scena, per la sua perfetta integrazione con la console centrale e per il suo sviluppo verticale, che lo fa sembrare più grande.

FUNZIONI CONNESSE A far funzionare il tutto c'è la versione più aggiornata del sistema MBUX: semplificato nei menu e più intelligente di prima, grazie a un maggior numero di funzioni connesse. Sono ben quarantuno i ''Digital Extras'', come li chiama Mercedes, e se li volete tutti non avete che da sottoscrivere l'abbonamento al Mercedes Connect Package, che costa 14,90 euro al mese o 149 euro l'anno: ci trovate dentro le funzionalità più evolute della suite Mercedes And Me, così come le funzioni per controllare da remoto la vostra casa domotica e un menu di app di videogame... da giocare rigorosamente ad auto ferma.

Nuova Mercedes GLC Coupé 2024, volante e strumentazione

Ma la nuova Mercedes GLC Coupé non è l'auto che ti invoglia a rimanere imbambolato davanti ai videogame, visto che la gamma motori prevede unità belle pimpanti: si va da 220 a 389 cavalli di potenza, a 4 o 6 cilindri, da due o tre litri di cilindrata. Sono tutti elettrificati, i motori della GLC Coupé, con tecnologie mild hybrid o plug-in hybrid ricaricabile: disponibili sia per le versioni a benzina sia per quelle Diesel. E tutte hanno di serie cambio automatico, trazione integale 4Matic.

PRESTAZIONI, AUTONOMIA, CONSUMI Oggetto della prova è la GLC 300 de Coupé: una plug-in hybrid a gasolio con 333 CV sotto al cofano, buoni per uno 0-100 km/h in 6,4 secondi e una velocità massima di 219 km/h. Inutile dire che, con una simile cavalleria, i sorpassi vengono facili, anche se la progressione non è mai violenta. Spinge forte, certo, ma in modo vellutato e sempre confortevole. La batteria da 31,2 kWh mi consente fino a 130 km di autonomia, per gestire il casa-ufficio senza sprecare nemmeno una goccia di benzina, e finito il contributo elettrico ci pensa il quattro cilindri a gasolio a tenere bassi i consumi: che si attestano tra 5 e 6 l/100 km in extraurbano, stando al computer di bordo, tanto per stare tranquilli che il viaggio per portarvi in vacanza non sarà un salasso. La ricarica dal 10 all'80% va da circa 20 minuti in corrente continua a 60 kW di potenza a due ore e mezza in corrente alternata a 11 kW: se la colonnina o la presa sono di potenza adeguata, ovviamente.

Nuova Mercedes GLC Coupé 2024, il motore

QUATTRO RUOTE STERZANTI L'auto in prova ha il sistema ''a quattro ruote sterzanti'' opzionale, che è la prima cosa a impressionarmi: permette di fare manovre in spazi ridottissimi e tra le strette curve delle montagne sopra Stresa, sul Lago Maggiore, dona alla GLC una grande agilità. Qui lo sterzo è molto diretto e mi permette di affrontare i tornanti senza spostare le mani dalla consueta posizione ''9 e 15'' che insegnano ai corsi di guida sicura. Questo perché a bassa velocità le ruote posteriori si inclinano in senso contrario a quelle davanti, per aiutarmi a svoltare. Viceversa, in autostrada si inclinano dalla stessa parte di quelle davanti, per rendere l'auto più stabile e il volante meno sensibile (l'effetto si somma a quello dello sterzo a rapporto variabile, che è di serie), a tutto vantaggio della sensazione di sicurezza e padronanza del mezzo. Un accessorio irrinunciabile, queste ruote posteriori sterzanti: specie su auto di queste dimensioni.

DOTAZIONI HI-TECH Molto ricca la dotazione di aiuti alla guida, che va oltre la classica guida assistita di livello 2. Qui infatti trovo anche il cambio di corsia semi-automatico: mi basta azionare la freccia, premere Ok sulla razza del volante e l'auto si sposta da sola nella corsia accanto. Tra le dotazioni più scenografiche trovo la navigazione in realtà aumentata, che mostra le frecce del navigatore su immagini reali della strada, riprese da una telecamera frontale. E poi c'è la funzione che rende il ''cofano trasparente''. Quest'ultima mi mostra esattamente dove metto le ruote grazie alle telecamere a 360° e mi permette di evitare gli ostacoli più insidiosi tanto in manovra quanto in fuoristrada. Il prezzo per tanta tecnologia è che serve un po' di apprendistato per padroneggiarla al meglio e la grande quantità di tasti a sfioramento sulle razze del volante non aiuta a sentirsi a casa. Per fortuna c'è una comoda scorciatoia almeno per spegnere l'allarme che segnala il superamento dei limiti di velocità: divenuto obbligatorio per legge, ma a volte molesto. Per spegnerlo basta tenere premuto il tasto per abbassare il volume sul volante.

Nuova Mercedes GLC Coupé 2024, quadro strumenti e head-up display

I prezzi per la nuova Mercedes GLC Coupé vanno da 70.922 a 88.417 euro, con la 300 de oggetto della prova che attacca a 85.758 euro. Con la GLC di nuova generazione arriva anche un listino semplificato, che accorpa molte dotazioni in pacchetti che rendano più facile scegliere. Anche così, però, il listino è un libro di 52 pagine e se da un lato continua a essere complicato districarsi, dall'altro il prezzo d'acquisto lievita molto facilmente. Come accennavo, consigliatissimo è il sistema di sterzatura delle ruote posteriori, ma per chi avesse necessità o voglia di avventurarsi anche su percorsi accidentati sono consigliabili pure le sospensioni pneumatiche Airmatic a controllo elettronico, che permettono di aumentare l'altezza da terra in offroad: sono offerte insieme alle ruote posteriori sterzanti in un pacchetto tecnico da 3.403 euro.

TOP E FLOP Scenografica, ma forse meno importante, è la Digital Light con funzione di proiezione, capace di proiettare sulla strada linee guida, simboli e animazioni, di evidenziare i pedoni con una funzione spotlight e visualizzare un simbolo di avvertimento se il guidatore imbocca un senso vietato o sta per passare con il semaforo rosso o uno stop. Il bello è che è offerta a richiesta, ma senza sovrapprezzo; Il brutto è che è disponibile solo sull'allestimento top di gamma e quindi il più costoso. Chi ama il campeggio o ha una barca da portarsi in vacanza potrebbe trovare utile il sistema di assistenza alle manovre con rimorchio (427 euro), mentre il Memory Park Assistant è in grado di memorizzare una manovra di parcheggio per ripeterla automaticamente, tenendo conto di eventuali ostacoli che si siano posti sul percorso in un momento successivo. Io, di questo, farei serenamente a meno. Ma sicuramente in quelle 52 pagine qualche altra cosa sfiziosa la trovate. Cliccate qui per leggere un approfondimento sulle novità della Mercedes GLC Coupé rispetto alla generazione precedente.

Motore 4 cilindri, 2,0 litri, turbodiesel plug-in hybrid Potenza massima di sistema 333 CV Autonomia fino a 130 km Ricarica 11 kW in corrente alternata, 60 kW in corrente continua Capacità batteria 31,2 kWh Velocità 219 km/h 0-100 km/h 6,4 secondi Cambio Automatico Trazione Integrale Dimensioni 4,76 x 1,89 x 1,61 m Bagagliaio Da 390 a 1.335 litri Peso n.d. Prezzo Da 85.758 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/09/2023